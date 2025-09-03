Препоръчано :

От първия GSM оператор до технологичен лидер: 30 години А1 в България

Първият GSM оператор днес е технологичен лидер, който определя посоката и бъдещето на индустрията

3 септември 2025, 15:18
От първия GSM оператор до технологичен лидер: 30 години А1 в България
Източник: А1

А 1 празнува 30 години на българския пазар, като си припомня пътя от началото до днешния си мащаб. През 1995 г. „Мобилтел“ стартира с шестима служители и малко над 3800 клиенти, а мрежата по GSM стандарт покрива само центъра на София. Няколко години по-късно, през 1999 г., компанията въвежда SMS съобщенията – иновация, която променя начина на комуникация. Следват нови стъпки: мобилен интернет през 2004 г., първата 3G мрежа у нас през 2005 г., а през 2008 г. операторът навлиза във фиксираните услуги с телефония и високоскоростен интернет. С въвеждането на 4G през 2016 г. А1 разширява портфолиото си и със собствени спортни канали MAX Sport, които предлагат ексклузивно съдържание за феновете.

В следващата 2018 година Мтел се ребрандира в А1 и разгръща дейността си в нови дигитални услуги и ICT решения за бизнеса. Стартът на 5G ULTRA в края на 2020 година съществено увеличава скоростта на мобилните комуникации и създава още повече възможности за общуване, развлечение и работа онлайн. През 2025 година мобилната мрежа на А1 e обявена за най-бързата в Европа, а в 5G ULTRA са измерени максимални скорости на сваляне на информация от над 2,3 Gbps. 5G ULTRA вече има покритие на 88% от населението, а 4G мрежата - 99,5%. Модерната фиксирана инфраструктура покрива 80 големи и 145 малки градове или над 1,72 млн. домакинства. Дължината на оптичната мрежа на А1 надхвърля 28 000 км - малко повече от разстоянието между Северния и Южния полюс.

„През изминалите 30 години А1 е част от житейската история на всеки един българин. С иновациите, които въвеждаме, демократизираме достъпа до технологии за българите от всички възрасти. Зад това невидимо за клиентите присъствие стои усилената работа на над 4000 колеги в А1. Затова отбелязваме рождения ден на компанията с гордост от постигнатото дотук и оптимизъм и готовност за бъдещето. Вярвам, че занапред ни предстои заедно да постигаме още по-значими трансформации с навлизането на изкуствения интелект и развитието на 6G технологиите“, заяви Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.

Преходът на А1 от мобилен оператор до най-голямата технологична компания е част от визията на компанията за свързаност, иновации и устойчивост, така че да е винаги в крак с нуждите и предпочитанията на съвременното общество. Телекомът си поставя мисията на основополагащ стожер на дигитализацията в България, което го превръща в участник във всеки момент от живота на българите. Потребителите на А1 използват 3,9 млн. мобилни услуги и 1,4 млн. услуги за телевизия и интернет, които им дават възможности за неограничено общуване, електронно обучение, работа в офиса и хибридна среда, ТВ и стрийминг развлечения.

Днес интернетът и комуникациите са задължително условие за развитие на бизнеса и през 2025 година клиентите могат да разчитат на А1 за цялостна технологична интеграция и високоспециализирани решения за софтуер и инфраструктура като услуга, киберсигурност и IoT. Компанията подкрепя близо 100 000 фирми и публични институции с телекомуникационни и ICT решения, с които да постигат повече ефективност, конкурентоспособност и растеж.

А1 е сред най-големите инвеститори и работодатели в страната. От основаването си досега компанията е инвестирала над 5 милиарда лева и е внесла в държавния бюджет близо 700 млн. лева данъци и осигуровки. Но приносът към българската икономика не се изчерпва с тези числа – изгражданата през годините инфраструктура, свързаност и експертност подпомагат развитието на десетки хиляди предприятия, които от своя страна създават стойност за бизнеса и обществото. За своята 30-годишна история А1 е част от професионалната биография на близо 18 000 души и е дала старт в кариерата на над 1600 млади хора чрез своите стажантски инициативи.

По случай годишнината от старта на първата мобилната мрежа у нас, компанията ще изписва „30YearsA1“ на устройствата на клиентите до края на годината. През следващите седмици телекомът ще стартира мащабна рекламна кампания и много специални изненади за абонатите си.

Източник: А1    
