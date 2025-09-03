Любопитно

Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“

3 септември 2025, 13:24
Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години
Източник: iStock

Б ез атмосфера и течна вода, Луната днес е необитаемо място. Въпреки това, нов доклад твърди, че е имало два периода в историята, когато е вероятно на Луната да са съществували извънземни форми на живот, предаде All That's Interesting

Според доклад, публикуван в списанието Astrobiology, анализът на лунен материал като скали и почва показва, че условията на повърхността на Луната може да са били подходящи за поддържане на прости форми на живот малко след формирането й преди около 4 милиарда години, както и по време на друг период преди около 3,5 милиарда години, когато е имало пик в лунната вулканична активност.

Учените смятат, че през тези два периода Луната е изхвърляла свръхнагрети газове от вътрешността си. Един от тези газове е бил водна пара, и изследователите предполагат, че е възможно водната пара да е образувала локви от течна вода на повърхността на Луната.

„Ако течна вода и значителна атмосфера са били налични на ранната Луна за дълги периоди от време, смятаме, че лунната повърхност би била поне временно обитаема“, заяви Дирк Шулце-Макух, астро биолог от Вашингтонския държавен университет и водещ автор на изследването.

Учените стигнали до този извод, след като изучили проби от лунни скали и почвен материал, които показват, че Луната не е толкова суха, колкото се смяташе досега. Те се базират също на космическа мисия от 2010 г., по време на която международен екип от учени откри стотици милиони метрични тонове лед на Луната.

Допълнителни доказателства показват, че ранната Луна е била защитена от магнитно поле. Ако наистина е имало форми на живот, това поле би могло да ги предпази от смъртоносните слънчеви ветрове (поток от заредени частици, излъчвани от Слънцето).

Освен това изследователите предполагат, че когато Слънчевата система се е формирала, метеорити може да са били изхвърлени от повърхността на Земята и да са кацнали на Луната (подобно се смята, че метеорити са донесли първите форми на живот на нашата планета). Микроби, пренесени от тези метеорити, биха могли да оцелеят, използвайки локвите с вода на лунната повърхност, след като са пристигнали там.

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“, каза Шулце-Макух. „Възможно е действително да е имало микроби, които са процъфтявали в водните локви на Луната, докато повърхността не е станала суха и мъртва.“

Но дори ако това се е случило и древната среда на Луната е направила възможно съществуването на извънземен живот, все още няма директни доказателства, че това наистина се е случило. Въпреки това изследователите вярват, че в бъдещи мисии проби от райони на Луната, датиращи от пика на нейната вулканична активност, биха могли да предоставят допълнителни доказателства за наличието на вода или живот на Луната.

Източник: All That's Interesting    
Извънземен живот Обитаема Луна Течна вода Вулканична активност Астробиология Магнитно поле Водна пара
Последвайте ни

По темата

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 15 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 17 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 16 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 15 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сидни Суини и Скутър Браун се срещат &quot;неангажиращо&quot;</p>

Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

Любопитно Преди 26 минути

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 43 минути

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

България Преди 1 час

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер да бъде на подобно събитие в Китай"

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Любопитно Преди 1 час

Поморийската луга и сол имат благоприятен ефект върху различни органи и системи в човешкия организъм

<p>Важно за родителите! Отпадат хартиените здравно-профилактични карти за ученици</p>

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

България Преди 1 час

Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Любопитно Преди 2 часа

Тя е избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 2 часа

До момента няма коментар от украинска страна

<p>Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември</p>

Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Любопитно Преди 2 часа

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Технологии Преди 2 часа

В статията ще научите четири креативни начина на ползване на новия модел

<p>Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия</p>

Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Сръбските граждани имат най-голямо доверие в Русия - 59 процента

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото „трябва да е фалшиво“, защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Любопитно Преди 2 часа

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

<p>Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област</p>

"Сражавахте се смело и героично": Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област

Свят Преди 2 часа

Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война

<p>Китай иска да определя правилата</p>

DW: Парадът в Китай е сигнал за амбициите на Си Дзинпин за новия световен ред в глобалния Юг

Свят Преди 3 часа

„В автокрациите тези военни паради са част от инструментариума, показващ реалната или желаната сила“

Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин

Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин

Свят Преди 3 часа

В продължение на часове в цяла Украйна се чуха сирени за въздушно нападение

Всичко от днес

От мрежата

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Гарначо: От дете съм фен на Челси

Gong.bg

Ямал остана без гадже преди мача с България?

Gong.bg

Почина жената, пометена от АТВ в "Слънчев бряг"

Nova.bg

Заснеха черен леопард в полето край дупнишко село (ВИДЕО)

Nova.bg