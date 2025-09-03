Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

Б ез атмосфера и течна вода, Луната днес е необитаемо място. Въпреки това, нов доклад твърди, че е имало два периода в историята, когато е вероятно на Луната да са съществували извънземни форми на живот, предаде All That's Interesting.

Според доклад, публикуван в списанието Astrobiology, анализът на лунен материал като скали и почва показва, че условията на повърхността на Луната може да са били подходящи за поддържане на прости форми на живот малко след формирането й преди около 4 милиарда години, както и по време на друг период преди около 3,5 милиарда години, когато е имало пик в лунната вулканична активност.

Учените смятат, че през тези два периода Луната е изхвърляла свръхнагрети газове от вътрешността си. Един от тези газове е бил водна пара, и изследователите предполагат, че е възможно водната пара да е образувала локви от течна вода на повърхността на Луната.

„Ако течна вода и значителна атмосфера са били налични на ранната Луна за дълги периоди от време, смятаме, че лунната повърхност би била поне временно обитаема“, заяви Дирк Шулце-Макух, астро биолог от Вашингтонския държавен университет и водещ автор на изследването.

Учените стигнали до този извод, след като изучили проби от лунни скали и почвен материал, които показват, че Луната не е толкова суха, колкото се смяташе досега. Те се базират също на космическа мисия от 2010 г., по време на която международен екип от учени откри стотици милиони метрични тонове лед на Луната.

Допълнителни доказателства показват, че ранната Луна е била защитена от магнитно поле. Ако наистина е имало форми на живот, това поле би могло да ги предпази от смъртоносните слънчеви ветрове (поток от заредени частици, излъчвани от Слънцето).

Освен това изследователите предполагат, че когато Слънчевата система се е формирала, метеорити може да са били изхвърлени от повърхността на Земята и да са кацнали на Луната (подобно се смята, че метеорити са донесли първите форми на живот на нашата планета). Микроби, пренесени от тези метеорити, биха могли да оцелеят, използвайки локвите с вода на лунната повърхност, след като са пристигнали там.

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“, каза Шулце-Макух. „Възможно е действително да е имало микроби, които са процъфтявали в водните локви на Луната, докато повърхността не е станала суха и мъртва.“

Но дори ако това се е случило и древната среда на Луната е направила възможно съществуването на извънземен живот, все още няма директни доказателства, че това наистина се е случило. Въпреки това изследователите вярват, че в бъдещи мисии проби от райони на Луната, датиращи от пика на нейната вулканична активност, биха могли да предоставят допълнителни доказателства за наличието на вода или живот на Луната.