Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

В сяка година стотици китайски туристи се стичат към българското планинско село Момчиловци за фестивал, посветен на местното кисело мляко, което е известно със своите здравословни ползи и се е превърнало в хит сред потребителите в Китай, предаде Reuters.

Китайските посетители се смесват с местните жители в селото, разположено в Родопите близо до границата с Гърция. На площада певци и гайдари в традиционни бродирани костюми изпълняват фолклорни песни под лъчите на късното лятно слънце.

Производители на кисело мляко и сирене от региона, много от които говорят малко китайски, предлагат мостри и продукти за продажба.

Bulgarian village draws Chinese tourists for its famed yoghurt#ARYNews https://t.co/h2is32rWs0 — ARY NEWS (@ARYNEWSOFFICIAL) September 2, 2025

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“, каза Ге Лин, 37-годишен турист от Китай.

Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, с марката Mosilian, сега се продава в повечето китайски супермаркети.

В началото на 20-и век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Ели Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.

Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други бактерии, уникални за региона, които подобряват здравето, имунитета и дълголетието, обясни проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.

„Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е било използвано за лечение на различни заболявания. Всяка бактериална култура, изолирана от домашно кисело мляко, има уникални свойства“, добави тя.

Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат полезни здравословни свойства.

Димитър Данчев, 37-годишен животновъд от региона от четвърто поколение, сподели, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му варират в зависимост от сезона.

„През пролетта, когато животните пасат прясна трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“

Митра Парева, на 95 години, каза, че киселото мляко е част от ежедневната й диета през целия й живот.

„Киселото мляко е добро за мен. Първите неща на масата ми са хляб и кисело мляко“, сподели тя.