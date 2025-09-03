България

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“

3 септември 2025, 15:33
Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко
Източник: iStock

В сяка година стотици китайски туристи се стичат към българското планинско село Момчиловци за фестивал, посветен на местното кисело мляко, което е известно със своите здравословни ползи и се е превърнало в хит сред потребителите в Китай, предаде Reuters.

Китайските посетители се смесват с местните жители в селото, разположено в Родопите близо до границата с Гърция. На площада певци и гайдари в традиционни бродирани костюми изпълняват фолклорни песни под лъчите на късното лятно слънце.

Производители на кисело мляко и сирене от региона, много от които говорят малко китайски, предлагат мостри и продукти за продажба.

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“, каза Ге Лин, 37-годишен турист от Китай.

Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, с марката Mosilian, сега се продава в повечето китайски супермаркети.

В началото на 20-и век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Ели Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.

Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други бактерии, уникални за региона, които подобряват здравето, имунитета и дълголетието, обясни проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.

„Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е било използвано за лечение на различни заболявания. Всяка бактериална култура, изолирана от домашно кисело мляко, има уникални свойства“, добави тя.

Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат полезни здравословни свойства.

Димитър Данчев, 37-годишен животновъд от региона от четвърто поколение, сподели, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му варират в зависимост от сезона.

„През пролетта, когато животните пасат прясна трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“

Митра Парева, на 95 години, каза, че киселото мляко е част от ежедневната й диета през целия й живот.

„Киселото мляко е добро за мен. Първите неща на масата ми са хляб и кисело мляко“, сподели тя.

Източник: Reuters    
Момчиловци Българско кисело мляко Китайски туристи Фестивал на киселото мляко Здравословни ползи Lactobacillus bulgaricus Родопи Дълголетие
Последвайте ни

По темата

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Защо инвеститорите бягат към злато и сребро

Защо инвеститорите бягат към злато и сребро

pariteni.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 17 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 18 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 17 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 17 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

България Преди 5 минути

Той е отведен в болнично заведение

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

Свят Преди 12 минути

Силяновска: Конституционният съд ще реши

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 2 часа

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

<p>Четири жертви в жестока челна катастрофа&nbsp;край Хасково</p>

Четирима загинаха, трима са ранени при тежка катастрофа край Хасково

България Преди 2 часа

На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари

Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Свят Преди 2 часа

Нападението беше осъдено от чешкия премиер Петър Фиала, който заяви на профила си в "Екс", че "насилието няма място в политиката"

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

България Преди 2 часа

Това обяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерски съвет

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

България Преди 3 часа

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер да бъде на подобно събитие в Китай"

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Любопитно Преди 3 часа

Поморийската луга и сол имат благоприятен ефект върху различни органи и системи в човешкия организъм

<p>Важно за родителите! Отпадат хартиените здравно-профилактични карти за ученици</p>

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

България Преди 3 часа

Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система

д

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" струва 6 млрд. и доведе "Булгаргаз" до фалит

България Преди 3 часа

Той заяви, че Турция ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане на ядрени централи на своя територия

<p>Луната може да е била обитаема преди милиарди години</p>

Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

Любопитно Преди 3 часа

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Свят Преди 3 часа

Председателят на Националното събрание на Южна Корея се срещна и с Путин и призова за подкрепата на Москва за около 130 южнокорейски компании

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Любопитно Преди 3 часа

Тя е избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 3 часа

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 4 часа

До момента няма коментар от украинска страна

<p>Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември</p>

Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Любопитно Преди 4 часа

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Гьокереш отвърна на критиците след трансфера в Арсенал: Не мисля, че трябва да доказвам нещо на когото и да е

Gong.bg

Жул Кунде: Футболните календари са твърде натоварени и е нужна промяна

Gong.bg

Четирима загинали и трима ранени при челен сблъсък край Симеоновград

Nova.bg

Заснеха черен леопард в полето край дупнишко село (ВИДЕО)

Nova.bg