Жечо Станков: Договорът с "Боташ" струва 6 млрд. и доведе "Булгаргаз" до фалит

П оследните дни се говори за подаръци, правени от президентската институция към правителството и българския народ. Един такъв поредък бе подарен към края на 2022 г. с панделки и фанфари и това е договорът "Боташ". Това заяви министрът на енергетиката Жечо Станков на брифинг в Министерски съвет.

България отпуска 800 млн. лв. заем на „Булгаргаз“

"Това поставя българската енергетика в ситуация, в която е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на турската държава. Тези платени стотици милиони са само малка част от цялата сума, която е над 6 милиарда по договора, който е за 13 години. Тази сума съответства на 12 магистрали "Черно море", 3 "Хемус", целогодишната пенсия на над 600 хиляди пенсионери или през призмата на отбраната – цялата необходима сума за преоръжаване", каза още той.

Станков заяви, че с подписването на "Боташ" и "Булгаргаз" ЕАД е изпаднало в несъстоятелност.

Ако дружествоно не функционира, има опасност "Булгаргаз" да не успее да предостави необходимите количества газ на топлофикация. Правя всичко възможно това да не се случи, подчерта Станков.

Той заяви, че Турция ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане на ядрени централи на своя територия.