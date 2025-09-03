Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

К ечист ли е новото гадже на родната актриса с холивудски успехи Мария Бакалова? Тези спекулации се вихрят в социалните мрежи след като красавицата бе заснета с Дейв Батиста.

Името на Дейв Батиста отдавна е свързано както с професионалния кеч, така и с редица холивудски блокбъстъри. Известен на феновете на WWE като „Животното“, а на публиката на Marvel като Дракс Разрушителят, Батиста извървя дълъг път – от трудно детство във Вашингтон, до един от най-разпознаваемите кечисти, превърнали се в успешни актьори.

По-голямата част от богатството си Батиста натрупва от шампионските години на ринга, доходоносните си актьорски роли, рекламни кампании и предприемачески начинания. А след като в медийното пространство се появиха слухове, че е близък с актрисата Мария Бакалова – негова колежка от „Пазителите на галактиката“ – интересът към него нарасна още повече.

Батиста и Мария Бакалова – приятелство или нещо повече?

Наскоро Батиста беше засечен на обща снимка с актрисата Мария Бакалова. Актрисата публикува кадъра в Instagram с надпис: „Добър и хубав ден! Лондон продължава да ме събира отново със скъпи приятели“. Под публикацията Батиста остави коментар с червено сърце – жест, който веднага разпали спекулации сред феновете дали отношенията им са само приятелски или има и романтика.

Коя е Мария Бакалова?

Мария Вълчева Бакалова е родена на 4 юни 1996 г. в Бургас. Още от ранна възраст се занимава с пеене, актьорско майсторство и музика. На 12 години започва да учи театър, а големият ѝ пробив идва през 2020 г. с ролята на Тутар Сагдиев в „Борат: Следващият филм“.

За изпълнението си тя получи световно признание и номинации за най-престижните награди в киното – „Оскар“, „Златен глобус“, БАФТА и наградата на Гилдията на актьорите. Това я превърна в първата българка, номинирана за „Оскар“ за актьорска роля.

След успеха си Бакалова участва в редица холивудски и европейски продукции, както и „Пазители на галактиката 3“ (2023), в който озвучи Космо – космическото куче. Тя е сред малкото български актьори, успели да пробият в големите холивудски франчайзи, и вече е част от вселените на Marvel и DC.

Според Celebrity Net Worth нетното ѝ състояние е около 1 милион долара – сума, дошла основно от актьорската ѝ кариера. Очаква се приходите ѝ да нарастват, тъй като предстои да участва в „Creature Commandos“ и анимацията „The Bad Guys 2“ (2025).

Нетното състояние на Дейв Батиста

Според Celebrity Net Worth богатството на Батиста през 2025 г. се оценява на около 16 милиона долара. Кариерата му в кеча през 2000-те го превърна в един от най-високоплатените звезди на WWE, но истинският поврат настъпи, когато се впусна в киното.

С ролята на Дракс в „Пазители на галактиката“ (2014) той не само спечели фенска любов, но и сериозни хонорари – 1,4 милиона долара за първия филм и 3 милиона долара за продължението. В „Отмъстителите: Война без край“ и „Краят на играта“ възнагражденията му вече варират между 2 и 4 милиона долара на продукция. Общо от участието си в MCU Батиста е спечелил между 15 и 20 милиона долара.

Извън киното той печели от рекламни кампании – за Smirnoff Seltzer, Rocket Mortgage (Super Bowl реклама) и различни фитнес марки. Също така е инвеститор в студио за татуировки и пиърсинг (DC Society Ink), продуцентската компания Dogbone Entertainment и марката бърбън Devils River Whiskey.

Дейв Батиста: От тежко детство до кеч слава

Дейвид Майкъл Баутиста-младши е роден на 18 януари 1969 г. във Вашингтон, окръг Колумбия. Трудното му детство включва престъпни прояви и работа като охрана в нощни клубове. След съдебни проблеми Батиста се насочва към бодибилдинга и през 1999 г. започва тренировки в Wild Samoan Training Center.

През 2000 г. подписва с WWE и скоро дебютира като Батиста. Става част от легендарната група Evolution заедно с Трипъл Ейч и Рик Флеър, а през 2005 г. на WrestleMania 21 печели Световната титла в тежка категория, която защитава 282 дни – едно от най-дългите царувания в историята на WWE. В кариерата си е шесткратен световен шампион и двукратен победител в Royal Rumble.

Най-касовите филми на Батиста

Филмите с негово участие са донесли над 11 милиарда долара приходи в световен мащаб. Сред най-успешните заглавия са:

"Отмъстителите: Краят" (2019) – 2,79 милиарда долара

"Отмъстителите: Война без край" (2018) – 2,05 милиарда долара

"Пазители на галактиката 2" (2017) – 869 милиона долара

"Пазители на галактиката" (2014) – 773 милиона долара

"Спектър" (2015) – 880 милиона долара

"Дюн: Част първа" (2021) – 402 милиона долара

"Дюн: Част втора" (2024) – над 700 милиона долара

Батиста умишлено избира и по-нетипични роли, като работи с режисьори от ранга на Дени Вилньов в „Blade Runner 2049“ и „Дюн“.

Батиста срещу „Скалата“ и Джон Сина

През 2023 г. The Hollywood Reporter класира Дейв Батиста като №1 в списъка на кечистите, превърнали се в актьори – пред Дуейн „Скалата“ Джонсън и Джон Сина. Макар Джонсън да е най-успешен финансово, Батиста бе отличен заради актьорския си диапазон и готовността да приема различни и често по-драматични роли.

С предстоящи проекти като новата версия на „Highlander“ и „Road House 2“, Батиста продължава да утвърждава статута си на една от най-търсените звезди в Холивуд.