България

Нов удар срещу опозицията в Турция

Съдът постанови, че с незабавно влизане в сила Челик ще бъде заменен от Гюрсел Текин

2 септември 2025, 23:21
Нов удар срещу опозицията в Турция
Източник: iStock/GettyImages

Т урски съд отстрани ръководството на основната опозиционна партия в Истанбул поради предполагаеми нередности в конгреса ѝ през 2023 г. Това показва съдебната документация, в поредния правен удар срещу партията.

Мярката идва в момент, когато Народнорепубликанската партия (НРП) е подложена на нарастващ натиск от все повече съдебни разследвания за предполагаема корупция, които започнаха сериозно през март с ареста и вкарването в затвора на популярния и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Днешното решение ефективно отменя „всички решения, взети на провинциалния конгрес в Истанбул“ на НРП на 8 октомври 2023 г., предаде АФП.

То анулира резултатите от гласуването, отстранява лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия ръководен екип, като по този начин го лишава от поста му, както и 195 други делегати.

На този конгрес Челик, подкрепен от Имамоглу, спечели надпреварата за лидерство, побеждавайки Джемал Канполат, кандидатът, считан за близък до тогавашния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу.

Решението включва „временно отстраняване от длъжност на областния председател, областния изпълнителен съвет и областния дисциплинарен съвет, избрани на този конгрес“ и „временно“ възстановяване на тези, които преди това са заемали тези позиции, се казва в решението.

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Съдът постанови, че с незабавно влизане в сила Челик ще бъде заменен от Гюрсел Текин – бивш депутат, който напусна партията, но се счита за близък до Кълъчдароглу.

В публикация в X Челик съобщи, че се отправя към централата на партията в Истанбул, „за да следи и управлява процеса. Народнорепубликанската партия е домът на народа. Тя не може да бъде превзета!“

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч написа в X, че решението на съда може да бъде обжалвано.

Източник: БГНЕС    
Турция съд опозиция
Последвайте ни
Трети инцидент с трамвай днес в София

Трети инцидент с трамвай днес в София

Деца се качиха на строителен кран в София

Деца се качиха на строителен кран в София

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 2 дни
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 2 дни
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 2 дни

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 2 часа

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

България Преди 2 часа

Кметът беше задържан в началото на юли

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Свят Преди 5 часа

Нападателят е атакувал най-малко петима души

Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

България Преди 5 часа

Ина Лулчева съобщи за добавени две нови обвинения

Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора

Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора

България Преди 6 часа

Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Свят Преди 6 часа

Федерален съдия в Калифорния постанови, че решението на Тръмп нарушава закона „Posse Comitatus“, който ограничава използването на военни сили за вътрешни въпроси

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Свят Преди 6 часа

Вучич: Всички руски компании са добре дошли

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Свят Преди 6 часа

Ердоган: С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп

<p>България изрази загриженост за действията на РСМ</p>

България изрази загриженост за действията на РС Македония

България Преди 6 часа

Георг Георгиев: Наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения

Ново силно земетресение удари Афганистан

Ново силно земетресение удари Афганистан

Свят Преди 7 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра североизточно от град Джалалабад

<p>Какво е &bdquo;ръбчене&ldquo; и как да достигнете върховно сексуално удоволствие</p>

Какво е „ръбчене“ (edging) и как да достигнете върховно сексуално удоволствие

Любопитно Преди 7 часа

Тази техника обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания

<p>Дъщерята на известна актриса е новият главен редактор на Vogue</p>

Клоуи Мал поема поста главен редактор на Vogue

Любопитно Преди 8 часа

Назначението ѝ бележи нова ера за Vogue – смятано за едно от най-влиятелните и престижни модни издания в света

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Свят Преди 8 часа

Той казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Любопитно Преди 8 часа

„В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

<p>Видеозапис разкрива ръка в кабината на трамвая, който дерайлира&nbsp;</p>

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

България Преди 8 часа

Трамваят се е забил с 80 км в час в подлеза на Румънско посолство в София

<p>Обвинението срещу Илиев вече е за умишлено убийство</p>

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

България Преди 8 часа

Обвинението срещу Илиев вече е за умишлено убийство

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Кралица Камила призна за насилие в младежките ѝ години

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви ново попълнение

Gong.bg

Испания пристигна в София за мача с България

Gong.bg

Опасно селфи: Деца се покатериха на строителен кран

Nova.bg

Рюте: НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети

Nova.bg