Нов удар срещу опозицията в Турция

Т урски съд отстрани ръководството на основната опозиционна партия в Истанбул поради предполагаеми нередности в конгреса ѝ през 2023 г. Това показва съдебната документация, в поредния правен удар срещу партията.

Мярката идва в момент, когато Народнорепубликанската партия (НРП) е подложена на нарастващ натиск от все повече съдебни разследвания за предполагаема корупция, които започнаха сериозно през март с ареста и вкарването в затвора на популярния и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Днешното решение ефективно отменя „всички решения, взети на провинциалния конгрес в Истанбул“ на НРП на 8 октомври 2023 г., предаде АФП.

То анулира резултатите от гласуването, отстранява лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия ръководен екип, като по този начин го лишава от поста му, както и 195 други делегати.

На този конгрес Челик, подкрепен от Имамоглу, спечели надпреварата за лидерство, побеждавайки Джемал Канполат, кандидатът, считан за близък до тогавашния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу.

Решението включва „временно отстраняване от длъжност на областния председател, областния изпълнителен съвет и областния дисциплинарен съвет, избрани на този конгрес“ и „временно“ възстановяване на тези, които преди това са заемали тези позиции, се казва в решението.

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Съдът постанови, че с незабавно влизане в сила Челик ще бъде заменен от Гюрсел Текин – бивш депутат, който напусна партията, но се счита за близък до Кълъчдароглу.

В публикация в X Челик съобщи, че се отправя към централата на партията в Истанбул, „за да следи и управлява процеса. Народнорепубликанската партия е домът на народа. Тя не може да бъде превзета!“

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч написа в X, че решението на съда може да бъде обжалвано.