Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Ч ешкият милиардер и бивш министър-председател на страната Андрей Бабиш е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат с бастун от мъж по време на митинг за предстоящите на 3 и 4 октомври парламентарни избори, предаде Асошиейтед прес. Нападението е било извършено в град Добра, в източната част на Чехия. Полицията съобщи, че веднага е задържала извършителя и разследва нападението като хулиганство. Бабиш е бил откаран в болница в близкия град за медицински преглед, съобщи неговата дясна популистка опозиционна партия "Действие на недоволните граждани" (АНО).

"Действие на недоволните граждани", която в момента е в опозиция, има добри шансове да спечели парламентарните избори, сочат социологически проучвания. Бабиш, който стана министър-председател през 2017 г., загуби парламентарните избори през 2021 г. Той се бореше и за предимно церемониалната длъжност на президент на изборите през януари 2023 г., но загуби от Петър Павел, пенсионирал армейски генерал.

"Благодаря на всички за подкрепата, надявам се да съм добре. Все още чакам допълнителна оценка на резултатите от тестовете, но лекарите препоръчаха почивка, така че за съжаление ще трябва да отменя програмата в Оломоуцки край. Искрено се извинявам на всички, които искаха да се срещнат с мен", написа Бабиш в социалната мрежа "Екс". По-късно той публикува видеоклип, в който заяви: "Както научих от медиите, нападателят ме мрази отдавна. Той подло ме нападна отзад с бастун."

Заместник-председателят на АНО, Алена Шилерова, обвини за нападението настоящото правителство, "Омразата, разпространявана от управляващите партии по билбордове и в социалните мрежи, днес достигна кулминацията си в атака срещу Андрей Бабиш. Това е пряко следствие от тяхната кампания, основана на страх и разделение", цитира думите ѝ европейската редакция на "Политико". Изданието отбелязва, че атаката вероятно е отглас от миналогодишното нападение срещу словашкия премиер Роберт Фицо, който получи сериозни наранявания, след като беше прострелян, докато напускаше правителствено заседание.

Първият заместник-председател на АНО Карел Хавличек заяви, цитиран от "Синхуа", че инцидентът е едно от последствията от "кампания на омраза", за която твърди, че е водена от политически съперници. "Този ​​път завърши с удар в главата, следващия път може да е по-лошо. Властите основаха кампанията си на всяване на страх и омраза срещу Андрей Бабиш. Предупредихме, че това може да завърши зле, и завърши зле", заяви Хавличек.

В отговор на нападението министърът на вътрешните работи Вит Ракушан подчерта, че насилието под каквато и да е форма е неприемливо. "Категорично осъждам днешното нападение срещу Андрей Бабиш. Нека търсим по-добро бъдеще за страната ни в сблъсъци на аргументи и идеи, а не във физическо насилие", заяви той в "Екс".

Нападението беше осъдено от чешкия премиер Петър Фиала, който заяви на профила си в "Екс", че "насилието няма място в политиката". "Наистина призовавам всички: нека се изслушваме, нека разговаряме, нека търсим правилното решение. Но да оставим насилието и агресията настрана. Общество, което действа по този начин, е опасно", каза Фиала.

Жденек Хриб, лидер на опозиционната партия "Пирати", която беше част от правителството на Фиала до края на миналата година, заяви, че е неприемливо да се показва неодобрение чрез насилие. В социалните мрежи той написа, че се надява Бабиш да не е пострадал сериозно, предаде чешкото англоезично издание "Бърно Дейли".

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече атаката резултат от политическата демонизация на Бабиш от неговите противници, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. "Първо Словакия, а сега насилието проникна и в чешката политика. Нищо учудващо. Политическите му противници демонизираха Андрей Бабиш в продължение на години. Това е резултатът. Но те няма да го спрат. Той ще продължи и ще спечели изборите! Поздравявам те, приятелю!", заяви Орбан.

Италианският вицепремиер Матео Салвини изрази солидарност с Бабиш, като написа в социалните медии: "Атаки, обиди, сега дори насилие. Те няма да ни спрат. Ние сме с вас."

Нападателят, 64-годишният Владислав Н. от разположеното близо до мястото на инцидента село Горни Домаславице, призна за нападението, заявявайки, че случилото се е "моментно притъмняване" и че съжалява за станалото, съобщи чешкото издание "Араунд Праг". Владислав научил за митинга с Бабиш случайно - разказал му познат. "Бързо окачих прането, нахраних котките и се качих в колата. Дори не взех телефона си и карах без чорапи", спомня си той. Според него на митинга са се събрали не повече от тридесет души. По време на въпроси от публиката Бабиш определя един от тях за "глупост". "Не издържах, минах през хората и го ударих. Може би и втори път - но вече не го помня", каза Владислав. Мъжът настоява, че не е имал политически мотиви, въпреки че никога не е гласувал за Бабиш и симпатизира по-скоро на "демократичните" партии. "Беше глупаво. Увлякох се, сякаш ми притъмня пред очите. Нямам нищо лично срещу него. Но не можеш така да лъжеш хората. Съжалявам. Нямаше смисъл. Аз съм просто селянин, гледам новините твърде много и вероятно се увличам твърде много от тях", заключи нападателят.

"За съжаление, предизборната кампания е доминирана много повече от емоции, отколкото от дискусии за реалните проблеми и визиите на различни партии" заяви чешкият политически анализатор Иржи Пехе. "Това е може би най-емоционалната предизборна кампания от 1989 г. насам, когато партиите, които в момента са в правителството, твърдят, че самата чешка демокрация е застрашена от евентуалната победа на опозиционните партии и други партии, които оспорват настоящата система. А опозиционните партии не могат да намерят нищо положително в политиките на настоящото правителство. Така че, очевидно, емоциите са много силни и това не е много добра ситуация, защото инцидентите, които видяхме през последните дни, може действително да се повторят. Обществеността е поляризирана и това не е вид поляризация, която би могла да се обясни по някакъв рационален начин. Изглежда, че има много емоции, които са свързани с неприязънта към определени политици, начина, по който се държат, начина, по който се проектират и как - ако са от правителствения лагер - са действали в миналото, а и обратното. Положението не е много благоприятно за вземане на рационални решения", коментира анализаторът пред "Радио Прага".

Полският телевизионен канал "Те Фау Пе" също отбелязва, че проявата на насилие по време на предизборната кампания в съседна Чехия е плод на дълбокото разделение в страната. Кампанията вече навлиза в решителната си фаза и водещите чешки телевизионни канали ще бъдат домакини на ожесточени дебати, докато партиите ще провеждат митинги в Прага и регионите. Избирателната активност остава голямото неизвестно: участието в чешките парламентарни избори обикновено е в диапазона от 55-65 процента. По-високата избирателна активност е в полза на основните блокове, докато при по-ниска протестните партии ще засилят влиянието си. Чешкият анализатор Мартин Бухтич отбеляза пред полския телевизионен канал, че "всяка десета от точката е от значение. При толкова висок брой нерешени, внезапни обрати могат да решат много мандати в парламента." Същевременно той заяви, че основният въпрос е дали след изборите АНО ще може да управлява самостоятелно или ще трябва да търси партии от периферията на политическия спектър за съставяне на коалиция.