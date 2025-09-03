Свят

Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Нападението беше осъдено от чешкия премиер Петър Фиала, който заяви на профила си в "Екс", че "насилието няма място в политиката"

3 септември 2025, 14:16
Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж
Източник: БТА

Ч ешкият милиардер и бивш министър-председател на страната Андрей Бабиш е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат с бастун от мъж по време на митинг за предстоящите на 3 и 4 октомври парламентарни избори, предаде Асошиейтед прес.  Нападението е било извършено в град Добра, в източната част на Чехия. Полицията съобщи, че веднага е задържала извършителя и разследва нападението като хулиганство.  Бабиш е бил откаран в болница в близкия град за медицински преглед, съобщи неговата дясна популистка опозиционна партия "Действие на недоволните граждани" (АНО). 

"Действие на недоволните граждани", която в момента е в опозиция, има добри шансове да спечели парламентарните избори, сочат социологически проучвания.  Бабиш, който стана министър-председател през 2017 г., загуби парламентарните избори през 2021 г. Той се бореше и за предимно церемониалната длъжност на президент на изборите през януари 2023 г., но загуби от Петър Павел, пенсионирал армейски генерал. 

"Благодаря на всички за подкрепата, надявам се да съм добре. Все още чакам допълнителна оценка на резултатите от тестовете, но лекарите препоръчаха почивка, така че за съжаление ще трябва да отменя програмата в Оломоуцки край. Искрено се извинявам на всички, които искаха да се срещнат с мен", написа Бабиш в социалната мрежа "Екс". По-късно той публикува видеоклип, в който заяви: "Както научих от медиите, нападателят ме мрази отдавна. Той подло ме нападна отзад с бастун."

Заместник-председателят на АНО, Алена Шилерова, обвини за нападението настоящото правителство, "Омразата, разпространявана от управляващите партии по билбордове и в социалните мрежи, днес достигна кулминацията си в атака срещу Андрей Бабиш. Това е пряко следствие от тяхната кампания, основана на страх и разделение", цитира думите ѝ европейската редакция на "Политико". Изданието отбелязва, че атаката вероятно е отглас от миналогодишното нападение срещу словашкия премиер Роберт Фицо, който получи сериозни наранявания, след като беше прострелян, докато напускаше правителствено заседание.

Първият заместник-председател на АНО Карел Хавличек заяви, цитиран от "Синхуа", че инцидентът е едно от последствията от "кампания на омраза", за която твърди, че е водена от политически съперници. "Този ​​път завърши с удар в главата, следващия път може да е по-лошо. Властите основаха кампанията си на всяване на страх и омраза срещу Андрей Бабиш. Предупредихме, че това може да завърши зле, и завърши зле", заяви Хавличек.

В отговор на нападението министърът на вътрешните работи Вит Ракушан подчерта, че насилието под каквато и да е форма е неприемливо. "Категорично осъждам днешното нападение срещу Андрей Бабиш. Нека търсим по-добро бъдеще за страната ни в сблъсъци на аргументи и идеи, а не във физическо насилие", заяви той в "Екс".

Нападението беше осъдено от чешкия премиер Петър Фиала, който заяви на профила си в "Екс",  че "насилието няма място в политиката". "Наистина призовавам всички: нека се изслушваме, нека разговаряме, нека търсим правилното решение. Но да оставим насилието и агресията настрана. Общество, което действа по този начин, е опасно", каза Фиала.

Жденек Хриб, лидер на опозиционната партия "Пирати", която беше част от правителството на Фиала до края на миналата година, заяви, че е неприемливо да се показва неодобрение чрез насилие. В социалните мрежи той написа, че се надява Бабиш да не е пострадал сериозно, предаде чешкото англоезично издание "Бърно Дейли".

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече атаката резултат от политическата демонизация на Бабиш от неговите противници, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. "Първо Словакия, а сега насилието проникна и в чешката политика. Нищо учудващо. Политическите му противници демонизираха Андрей Бабиш в продължение на години. Това е резултатът. Но те няма да го спрат. Той ще продължи и ще спечели изборите! Поздравявам те, приятелю!", заяви Орбан.

Италианският вицепремиер Матео Салвини изрази солидарност с Бабиш, като написа в социалните медии: "Атаки, обиди, сега дори насилие. Те няма да ни спрат. Ние сме с вас."

Нападателят, 64-годишният Владислав Н. от разположеното близо до мястото на инцидента село Горни Домаславице, призна за нападението, заявявайки, че случилото се е "моментно притъмняване" и че съжалява за станалото, съобщи чешкото издание "Араунд Праг".  Владислав научил за митинга с Бабиш случайно - разказал му познат. "Бързо окачих прането, нахраних котките и се качих в колата. Дори не взех телефона си и карах без чорапи", спомня си той.  Според него на митинга са се събрали не повече от тридесет души. По време на въпроси от публиката Бабиш определя един от тях за "глупост". "Не издържах, минах през хората и го ударих. Може би и втори път - но вече не го помня", каза Владислав.  Мъжът настоява, че не е имал политически мотиви, въпреки че никога не е гласувал за Бабиш и симпатизира по-скоро на "демократичните" партии. "Беше глупаво. Увлякох се, сякаш ми притъмня пред очите. Нямам нищо лично срещу него. Но не можеш така да лъжеш хората. Съжалявам. Нямаше смисъл. Аз съм просто селянин, гледам новините твърде много и вероятно се увличам твърде много от тях", заключи нападателят.

"За съжаление, предизборната кампания е доминирана много повече от емоции, отколкото от дискусии за реалните проблеми и визиите на различни партии" заяви чешкият политически анализатор Иржи Пехе. "Това е може би най-емоционалната предизборна кампания от 1989 г. насам, когато партиите, които в момента са в правителството, твърдят, че самата чешка демокрация е застрашена от евентуалната победа на опозиционните партии и други партии, които оспорват настоящата система. А опозиционните партии не могат да намерят нищо положително в политиките на настоящото правителство. Така че, очевидно, емоциите са много силни и това не е много добра ситуация, защото инцидентите, които видяхме през последните дни, може действително да се повторят. Обществеността е поляризирана и това не е вид поляризация, която би могла да се обясни по някакъв рационален начин. Изглежда, че има много емоции, които са свързани с неприязънта към определени политици, начина, по който се държат, начина, по който се проектират и как - ако са от правителствения лагер - са действали в миналото, а и обратното. Положението не е много благоприятно за вземане на рационални решения", коментира анализаторът пред "Радио Прага".

Полският телевизионен канал "Те Фау Пе" също отбелязва, че проявата на насилие по време на предизборната кампания в съседна Чехия е плод на дълбокото разделение в страната. Кампанията вече навлиза в решителната си фаза и водещите чешки телевизионни канали ще бъдат домакини на ожесточени дебати, докато партиите ще провеждат митинги в Прага и регионите. Избирателната активност остава голямото неизвестно: участието в чешките парламентарни избори обикновено е в диапазона от 55-65 процента. По-високата избирателна активност е в полза на основните блокове, докато при по-ниска протестните партии ще засилят влиянието си.  Чешкият анализатор Мартин Бухтич отбеляза пред полския телевизионен канал, че "всяка десета от точката е от значение. При толкова висок брой нерешени, внезапни обрати могат да решат много мандати в парламента." Същевременно той заяви, че основният въпрос е дали след изборите АНО ще може да управлява самостоятелно или ще трябва да търси партии от периферията на политическия спектър за съставяне на коалиция.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Андрей Бабиш Нападение Парламентарни избори Чехия Политическо насилие Предизборна кампания АНО Хоспитализация Бастун Политическа поляризация
Последвайте ни

По темата

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

pariteni.bg
Нов проектозакон: стимули за закупуване на EV, по-ниски данъци и безплатно паркиране

Нов проектозакон: стимули за закупуване на EV, по-ниски данъци и безплатно паркиране

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 15 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 17 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 16 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 15 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сидни Суини и Скутър Браун се срещат &quot;неангажиращо&quot;</p>

Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

Любопитно Преди 25 минути

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 42 минути

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Любопитно Преди 1 час

Поморийската луга и сол имат благоприятен ефект върху различни органи и системи в човешкия организъм

<p>Важно за родителите! Отпадат хартиените здравно-профилактични карти за ученици</p>

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

България Преди 1 час

Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система

д

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" струва 6 млрд. и доведе "Булгаргаз" до фалит

България Преди 1 час

Той заяви, че Турция ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане на ядрени централи на своя територия

<p>Луната може да е била обитаема преди милиарди години</p>

Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

Любопитно Преди 1 час

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Свят Преди 1 час

Председателят на Националното събрание на Южна Корея се срещна и с Путин и призова за подкрепата на Москва за около 130 южнокорейски компании

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Любопитно Преди 2 часа

Тя е избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 2 часа

До момента няма коментар от украинска страна

<p>Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември</p>

Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Любопитно Преди 2 часа

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Технологии Преди 2 часа

В статията ще научите четири креативни начина на ползване на новия модел

<p>Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия</p>

Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Сръбските граждани имат най-голямо доверие в Русия - 59 процента

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото „трябва да е фалшиво“, защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Любопитно Преди 2 часа

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

<p>Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област</p>

"Сражавахте се смело и героично": Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област

Свят Преди 2 часа

Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война

Всичко от днес

От мрежата

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Гарначо: От дете съм фен на Челси

Gong.bg

Ямал остана без гадже преди мача с България?

Gong.bg

Почина жената, пометена от АТВ в "Слънчев бряг"

Nova.bg

Заснеха черен леопард в полето край дупнишко село (ВИДЕО)

Nova.bg