Земетресение в Гърция

З еметресение с магнитуд 4,1 беше регистрирано в Гърция рано в петък сутрин, съобщи агенция АНА-МПА.

Трусът е засечен в 03:49 ч. в морето западно от полуостров Пелопонес. Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

Геологичен контекст

Гърция се намира в един от най-сейсмично активните райони в Европа, разположена на границата между Африканската и Евразийската тектонични плочи. Страната често е засегната от земетресения с различна сила, като по-слабите трусове от порядъка на 4,0 до 5,0 по Рихтер рядко причиняват сериозни щети, но могат да се усетят ясно от населението.

Особено активни са районите около Пелопонес, Егейско море и Крит, където се наблюдават чести движения на плочите. Земетресенията тук могат да достигат и до силата на 6,0–7,0 по Рихтер, каквито са регистрирани в миналото, понякога с разрушителни последици.

Гръцките сеизмологични институти постоянно наблюдават региона и издават предупреждения при по-силни трусове, но за по-слабите, като този от тази сутрин, обичайно се отчита засичането и се информира населението за спокойствие.

Исторически данни

През последните десетилетия Пелопонес е бил засегнат от редица земетресения, като най-силните са регистрирани през 2007 г. (магнитуд 6,8) в района на Каламата, които причиниха сериозни разрушения и загуба на човешки живот. Този регион остава под постоянно наблюдение, тъй като геоложката активност тук е сред най-големите в страната.

Жителите на Атина и околните райони често усещат подобни слаби земетресения, особено през нощта и ранните сутрешни часове. Местните власти и специалистите от Гръцкия институт по геодинамика препоръчват спокойствие и стандартни мерки за безопасност при силни трусове, включително подготвяне на аварийни комплекти и планове за евакуация.