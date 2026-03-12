Свят

Силно земетресение разлюля Гърция

Трусът е бил на дълбочина приблизително 10 километра

12 март 2026, 13:15
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5.1 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Гърция около 12:14 ч. българско време. Това показват данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

По информация на сеизмолозите трусът е бил на дълбочина приблизително 10 километра.

Епицентърът на земетресението се намира на около 87 км югозападно от Лариса и на приблизително 22 км югозападно от Музаки. Разстоянието до българо-гръцката граница е около 280 км, а до София – приблизително 410 км в югозападна посока.

Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали хора.

Източник: НИГГГ-БАН

Гърция е сред най-сеизмично активните страни в Европа. Причината е, че територията ѝ се намира в зона на взаимодействие между Африканската и Евразийската тектонична плоча. В резултат на това в страната често се регистрират земетресения с различна сила.

Всяка година в региона се отчитат стотици по-слаби трусове, като повечето от тях не причиняват сериозни щети. По-силни земетресения обаче периодично разтърсват различни части на страната, особено в районите на Егейско море и централна Гърция.

Източник: EMSC    
