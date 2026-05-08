До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

8 май 2026, 14:00
Източник: БТА

Д о месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 г. Това заяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите.

По думите му на новото правителство ще са необходими между три седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026 година.

Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи.

„Всички скрити разходи, които не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата“, каза финансовият министър.

Той заяви, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници.

По думите му не е проблем дали дефицитът ще бъде над 3 на сто от БВП. Проблем има, когато липсват политики, посочи още Донев. 

Финансовият министър заяви, че събираемостта на приходите е следващ основен приоритет на правителството. По думите му ще бъде приложена дигитализация на контрола върху приходните агенции – Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, така че проследяването на приходите да се извършва в реално време.

„Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други съответно да има данъчна ваканция и без проверки. Всички съгласно закона ще подлежат на съответен контрол от страна на двете приходни агенции“, каза той.

Донев посочи още, че всички министерства ще изготвят ежемесечни отчети за разходването на бюджетните средства, а всяко отклонение от разходните тавани ще подлежи на бърза корекция.

Запитан какво се предвижда по отношение на лимита на държавния дълг, финансовият министър отговори, че това ще зависи от размера на реалния бюджетен дефицит.

„Всичко което е прието като изпълнена дейност и не разплатено, а ви уверявам, че има такива много с години. Скритият дефицит е много повече от действителния – от тези 3 процента, които гоним по Маастрихтските критерии. Има доста скрити разходи, които не са обявени“, каза Донев.

Финансовият министър заяви още, че Министерството на финансите ще осигури публичност и прозрачност за всяко свое решение и действие. 

Източник: БТА/Мартин Леков    
