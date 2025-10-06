Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

О перативната обстановка е сравнително спокойна, има 30 сигнала, на които реагират екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Това каза пред журналисти във връзка с усложнената метеорологична обстановка директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов след заседанието на Оперативния щаб към МВР. Осем от сигналите са за отстраняване на паднали дървета. Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените".

Екипите са подсилени, техниката е в изправност, ще се усили патрулирането в районите с обявен червен код, добави той по повод очакваното влошаване на времето.

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Постепенно се нормализира и обстановката в Трън. Към момента има 51 населени места, които са без електрозахранване. Падналите дървета в община Трън са премахнати и има достъп до всички населени места. Водоснабдяването на Трън е възстановено, каза още Джартов.

Главен комисар Джартов отбеляза, че е проведена среща между министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, като от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще започне процедура, свързана с предоставяне на средства по фонд „Солидарност“ на ЕС за подкрепа на югоизточния регион, засегнат от наводненията.

Десетки сигнали за щети заради лошото време, каква е обстановката в страната

Главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), коментира, че във връзка с наводнението в "Елените" в момента компетентните институции извършват проверки, а ГДНП би се включила на един по-късен етап.

От днес там е абсолютно ограничено движението на граждани, обезпечен е целият район с екипи на полицията. Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава кризисният щаб относно евентуално отпускане на мерките, посочи главен комисар Васков. Към момента има данни за евакуирани около 200 души от "Елените".

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Директорът на ГДНП призова гражданите да спазват указанията на органите на МВР, защото това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот, на следващо място по важност е имуществото.

Захари Васков добави, че в цялата страна има постоянно наблюдение от патрули на областните дирекции на МВР в критични точки, както и координация със съответните органи.