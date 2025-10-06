България

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

6 октомври 2025, 16:01
Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала
Източник: БТА / Владимир Шоков

О перативната обстановка е сравнително спокойна, има 30 сигнала, на които реагират екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Това каза пред журналисти във връзка с усложнената метеорологична обстановка директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов след заседанието на Оперативния щаб към МВР. Осем от сигналите са за отстраняване на паднали дървета. Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените".

Екипите са подсилени, техниката е в изправност, ще се усили патрулирането в районите с обявен червен код, добави той по повод очакваното влошаване на времето.

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Постепенно се нормализира и обстановката в Трън. Към момента има 51 населени места, които са без електрозахранване. Падналите дървета в община Трън са премахнати и има достъп до всички населени места. Водоснабдяването на Трън е възстановено, каза още Джартов.

Главен комисар Джартов отбеляза, че е проведена среща между министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, като от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще започне процедура, свързана с предоставяне на средства по фонд „Солидарност“ на ЕС за подкрепа на югоизточния регион, засегнат от наводненията.

Десетки сигнали за щети заради лошото време, каква е обстановката в страната

Главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), коментира, че във връзка с наводнението в "Елените" в момента компетентните институции извършват проверки, а ГДНП би се включила на един по-късен етап.

От днес там е абсолютно ограничено движението на граждани, обезпечен е целият район с екипи на полицията. Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава кризисният щаб относно евентуално отпускане на мерките, посочи главен комисар Васков. Към момента има данни за евакуирани около 200 души от "Елените".

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Директорът на ГДНП призова гражданите да спазват указанията на органите на МВР, защото това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот, на следващо място по важност е имуществото.

Захари Васков добави, че в цялата страна има постоянно наблюдение от патрули на областните дирекции на МВР в критични точки, както и координация със съответните органи.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените
Източник: БТА, Десислава Пеева, Константин Костов    
Пожарна безопасност Защита на населението Метеорологична обстановка Наводнения Елените Трън Паднали дървета Без електрозахранване МВР Евакуация
Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 26 минути

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 47 минути

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 1 час

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 1 час

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 1 час

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 2 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 2 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Снимката е илюстративна

Учени в Аляска опитаха яхния от 50 000-годишен бизон, какво се случи след това

Свят Преди 2 часа

„Вкусът беше превъзходен и никой от нас не пострада от храната“

<p>Зрелищно видео показва как къщи за милиони рухват в океана</p>

Къщи рухнаха в океана на Външните брегове на Северна Каролина

Свят Преди 2 часа

Във видеоклипове се вижда как къщите във вторник се клатят на колоните си, удряни от вълните, преди да се срутят в прибоя

<p>София има нов зам.-кмет по транспорта</p>

Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на София

България Преди 2 часа

Той ще работи по реформа в градския транспорт и по създаването на актуален транспортен модел за столицата

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

България Преди 2 часа

Тя запазва стойността си от 97 лева

<p>Революционно откритие в имунологията носи Нобелова награда за медицина</p>

Трима учени получиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г

Свят Преди 2 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“

<p>Гвардейците на папата са с нова униформа</p>

Швейцарските гвардейци, защитници на папата, са с нова униформа

Свят Преди 2 часа

Новата визия няма да замени емблематичните червени, оранжеви и сини „гранд гала“ униформи, с които гвардейците са известни

