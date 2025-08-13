Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Т емата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец, след като кабинетът "Желязков" обяви, че ще предложи Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, да бъде одобрена от Народното събрание. Това се прави "във връзка с поредните политически спекулации", заявиха от правителствената пресслужба.

Обобщена хронология на събитията

8 май 2025 г.

Министерският съвет, воден от премиера Росен Желязков, приема Програма за упражняване на правата върху държавни имоти (Решение № 289), която покрива над 4 400 имота — включително земи и сгради с отпаднала необходимост. Целта: премахване на неизползваеми активи, които генерират разходи, чрез продажба през електронна платформа с явно наддаване. Приходите да се насочат към социална инфраструктура — детски градини, училища и др.

27 юни 2025 г.

IT-активистът Боян Юруков публикува карта с обектите от списъка, сред които — терени в исторически центрове, носове по крайбрежието, част от амфитеатър в София. Картата повдига въпроси за прозрачността на процеса.

24 юни 2025 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува оригиналния списък онлайн — но едва след запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Началото на август 2025 г.

Правителството обявява, че продажбите по програмата са „спрени“ до нейното одобрение от парламента и че следващите сделки ще се извършват след разрешение от народните представители.

Юруков сигнализира, че търгове продължават: установява поне шест активни търга и около десет вече завършени сделки — макар списъкът да е премахнат от сайта.

10 август 2025 г.

Министерският съвет реагира на критиката, наричайки обвиненията политически спекулации, и отново подчертава, че програмата е приета през май с цел рационално управление на имотите и отказ от продажби преди одобрение от НС.

11 август 2025 г.

Президентът Румен Радев налага вето върху измененията в Закона за държавната собственост, приети на 31 юли.

На 31 юли 2025 г. Народното събрание прие промени в Закона за държавната собственост,

като някои от тях отменяха досегашни ограничения върху продажбата на имоти, включително такива свързани със „забранителния списък“ (предприятия, чиято приватизация беше обвързана с допълнително решение на парламента).

На 11 август 2025 г. президентът Румен Радев наложи вето върху поправките в Закона за държавната собственост,

приети преди началото на лятната ваканция на Народното събрание.

В мотивите си Радев посочи:

Разширяване на възможностите за продажба, включително на имоти, свързани с компании от „противоправителствения“ списък, без нужната парламентарна проверка;

Отнемане на парламентарен контрол, което намалява политическата отговорност на управляващите;

Подрив на конституционните гаранции, тъй като се заобикаля правомощието на държавната власт и изпълнителната власт се сдобива с прекалена свобода при разпореждане с имоти.

Ден по-рано (на 10 август) президентът отправи остри критики към програмата, характеризирайки я като потенциален "най-голям грабеж от 90-те години насам", и заяви, че законовите промени подкопават държавния контрол над активите.

Реакцията на Министерския съвет

След президентското вето правителството излезе с позиция, че основната цел на програмата е да систематизира неподържаните имоти, които създават загуби, а не злоупотреби. Те припомнят, че програмата е приета на 8 май и че продажби в момента нямало, тъй като ведомства и общини искали такива имоти за свои нужди.

В края на работния ден на 6 август 2025 г. правителството спря процедурата за раздържавяване, започнала с Решение на Министерски съвет №289 от 8 май 2025 г. и я изпрати за одобрение на Народното събрание.

Тя предвижда държавни имоти с отпаднала необходимост да бъдат продавани на търг с явно наддаване през електронна платформа. На 24 юни МРРБ публикува списъка, в който са включени около 5165 обекта.

Решението предизвика остри полемики, след като стана ясно, че може да засегне част от римския амфитеатър на Сердика, в центъра на София, части от парковете “Витоша”, “Сините камъни” и Странджа”, както и терени по държавната граница. Експерти предупредиха, че има и множество имоти изключителна публична държавна собственост, забранени за приватизация чрез Конституцията на България, Закона за защитените територии, Закона за водите, Закона за устройство на територията и др. закони, посочва "Труд".

"Във връзка с поредните политически спекулации около Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Министерският съвет ще предложи тя да бъде одобрена от Народното събрание. Освен това правителството ще предложи на народните представители да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти по Програмата до нейното одобрение от парламента", съобщиха от правителствената информационна служба.

"За пореден път обръщаме внимание, че към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост", посочиха от Министерски съвет.

Програмата беше приета от правителството като стъпка за отговорно управление на държавната собственост с цел предвидимост, публичност и ефективност. Съгласно Приложение 2, започна подготовка на Индикативен списък на имоти - държавна собственост, нуждата от които е отпаднала. Същият списък е публично достъпен с цел пълна прозрачност и информираност на обществото и е в процес на изработване, попълване и прецизиране, се казва в информацията.

"С цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба, Министерският съвет предлага на Народното събрание отговорно да разгледа и обсъди предложеното решение и да го гласува", написаха от кабинета на Росен Желязков.

Картата и сигналите на Боян Юруков

Блогърът и IT специалист, занимаващ се с отвореи данни Боян Юруков. обвини в лъжа правителството на Росен Желязков. Според него търговете не само, че не са спекулации, а така и не са спирали.

Юруков публикува в блога си интерактивна карта, визуализираща над 4 400 държавни държавни и държавно-собствени имота, обявени за продажба, и показва колко разнообразни и често спорни могат да бъдат те. Той твърди, че целта му е да направи списъка достъпен и видим. Сред имотите се оказали редки обекти – носове до морето, парцели в престижни природни зони, територии с историческа или стратегическа стойност.

Блогърът алармира, че правителството формално прекратява продажбите, но на практика все още се провеждат търгове и някои имоти вече са продадени. И призовава гражданите да подават сигнали, ако имат информация за обекти в района, които не са действително изоставени или са в ремонт — с цел предотвратяване на злоупотреби.

"Спирал ли е Желязков продажбите и какво въобще ще гласуват депутатите?" - така е озаглавена една от статиите на Юруков в блога му.

"На 1-ви август публикувах поредния текст от сагата с държавните имоти за разпродажба. В него освен всичко друго описах как списъкът с над 4400 имоти обсъждани и готвени за продажба от кабинета на Желязков е изчезнал от сайта на МРРБ, както и че обявени търгове изчезват от публичния регистър. Списъкът остава единствено наличен в оригиналната статия, с която разкрих него и картата, която го направи истински използваем", пише Боян Юруков.

"В следващите дни множество медии писаха за казуса и особено се възроди темата за амфитеатъра в София, който дадох като пример разкривайки данните за продажбите в края на юни. Имаше още няколко подписки и множество сигнали към платформата Uchastvai.bg. Вчера към 17.00 часа Министерски съвет пусна ново прес-съобщение, което хем доразвива, хем си противоречи с казаното от МРРБ. В него Желязков твърди, че по темата има политически спекулации, лъжи и внушения. Доколкото може би си е негова лична интерпретация, това клише не може да е извинение за бягане от критика и отговорност. Противоречи си обаче като твърди, че списъкът е публичен – към момента на пускане на прес-съобщението, както и до края на деня то все още липсва от страницата на МРРБ и не е налично към документите в решенията на МС. Оригиналът е архивиран единствено на статията, с която започнах темата. Паралелно с това повтаря думите на МРРБ, че списъкът се „прецизира“, та не става ясно дали Желязков сам е сигурен дали нещо е публично или не. Разбиранията ни за прозрачност видимо се разминават", продължава темата Юруков.

В сряда (13 август) Делян Пеевски се обяви против разпродажбата на държавни имоти.

"След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост. Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората", заяви в своя позиция лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски.

"Всички опити да се внушава, че има “добра” приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев и “лоша” приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла. Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост", поясни той.

Следващи стъпки

След ветото на президента Румен Радев не е ясно дали НС ще свика извънредно заседание през лятото или ще разгледа поправките след ваканцията. Ако парламентът успее да събере мнозинство, той може да отхвърли ветото и промените да влязат в сила.