Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

"Дерогацията за работата на "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври".

Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков във Фейсбук.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

"Радвам се, че успяхме да постигнем обявяването да е половин месец преди изтичането на сега действащата дерогация, като така даваме спокойствие и повече време за планиране", добави Трайков.

Припомняме, че дерогацията от санкциите на САЩ позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", както и с техните дъщерни компании.