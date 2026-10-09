Депутатите си гласуваха пауза: Парламентът излиза във ваканция за 10 дни

Н ародното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително, гласува парламентът. Проектът на решение беше предложен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители и включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след обсъждане на председателски съвет.

Със "за" гласуваха 132 народни представители (ПБ), трима от ДПС, и "Демократична България". Против бяха 21 - ГЕРБ-СДС. Един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха "Продължаваме промяната" и "Възраждане".