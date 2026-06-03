Депутатите решават за водата, партийните субсидии и пенсиите

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Промени в Закона за водите и в държавния бюджет влизат днес в пленарната зала. Народните представители ще гласуват ключови поправки, свързани с водоснабдителния сектор, които са сред условията за получаване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

Предвижда се водните дружества в страната да бъдат консолидирани, а цената на водата да бъде регулирана така, че да остане достъпна за потребителите в различните региони. Законодателните промени бяха одобрени по спешност от бюджетната комисия във вторник.

Депутатите ще разгледат и актуализации в бюджета, които предвиждат намаляване на държавната субсидия за политическите партии – от 4 на 3 евро за получен действителен глас на избори.

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Сред предложенията е и замразяване на ковид добавката за пенсионерите. Според разчетите на управляващите намаляването на партийните субсидии ще донесе спестявания за бюджета в размер на над 2 млн. евро, докато ограничаването на добавката за възрастните хора се очаква да намали разходите с около 30 млн. евро.

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От опозицията обаче остро критикуват предложенията. Според тях мерките се приемат без цялостна стратегия и няма да окажат съществен ефект върху състоянието на държавните финанси.