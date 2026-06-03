Кой празнува имен ден на 3 юни

Н а 3 юни православната църква почита паметта на свети мъченик Лукилиан и пострадалите с него светци Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и Павла, както и на преподобния Атанасий Чудотворец.

На този ден имен ден празнуват Павел, Павла, Павлин, Павлина и всички, които носят производни на тези имена.

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Свети Лукилиан е живял през III век по времето на римския император Аврелиан.

В продължение на години той бил езически жрец, но след като чул християнска проповед в родния си град Никомидия, преживял дълбоко духовно обръщане и приел християнската вяра.

Въпреки напредналата си възраст той започнал открито да проповядва учението на Христос и да насърчава други хора да приемат новата вяра. По време на гоненията срещу християните бил арестуван и хвърлен в затвора.

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Там срещнал четирима млади християни – Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Те били осъдени на смърт и обезглавени заради вярата си. Самият Лукилиан също понесъл мъченическа смърт, като бил разпънат на кръст.

След гибелта му младата християнка Павла погребала тялото му, но скоро след това била заловена, подложена на жестоки мъчения и също екзекутирана. Според църковното предание всички те загинали през 270 година.

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На 3 юни се почита и паметта на преподобния Атанасий Чудотворец.

Той е роден в областта Памфилия в Мала Азия и живял през IX-X век. Още като млад избрал монашеския път и постъпил в манастир, където се посветил на молитва, духовен труд и изучаване на свещените книги.

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След години служение бил ръкоположен за свещеник. Известен бил като изкусен преписвач на църковни текстове и като човек с дълбока вяра. Според преданието Бог го дарил с чудотворна сила да помага на болни и страдащи, поради което мнозина търсели неговите молитви и застъпничество.

Преподобният Атанасий завършил земния си път в дълбока старост, оставяйки след себе си спомен за благочестив живот и милосърдие.