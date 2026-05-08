Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

8 май 2026, 14:17
О сновната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, както и разграждането на модела „Пеевски-Борисов“. Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти Иван Демерджиев при приемането на поста министър на вътрешните работи от служебния министър Емил Дечев.

Демерджиев сподели, че личната му оценка на и.ф главен секретар на МВР Георги Кандев е отлична, но дали ще остане на поста не зависело от него. Според министъра Кандев трябва да остане на поста си, но това зависи от Министерския съвет. 

Новият вътрешен министър каза още, че служителите го познават и знаят, че могат да разчитат на пълна подкрепа. Знаят също, че всеки, който има намерения за незаконни практики трябва да скъса връзката си с министерството, защото другата алтернатива е „вътрешна сигурност", допълни Демержиев. 

Той благодари на Дечев за честните избори и за "почистването на МВР от протежетата на Пеевски".

"В това ключова роля има МВР. Осъзнаваме очакванията на гражданите и ги намираме за справедливи и сме готови да понесем отговорността", заяви Демерджиев.

"Ако успее, то ще е успех за цялото министерство и цяла България", каза Емил Дечев по време на церемонията. 

"Като основен приоритет ни беше провеждането на честни избори. Дадохме всичко от себе си и постигнахме добър резултат. За много кратко време ръководството на МВР успя да увери както работещите във ведомството, но и гражданите, че искаме полицията да работи по закон. Убедих ме ги, че не искаме двойни стандарти, няма наши хора, никога няма да им кажем: "Колеги, прибирайте се", посочи още той. 

Дечев припомни, че има с няколкостотин повече сигнала за изборни нарушения в сравнение с изборите през октомври 2024 г. По неговите думи това се дължи на върната вяра на гражданите, че МВР иска да осигури честни избори. Той благодари на гражданите, че са подавали сигнали за изборни нарушения, на служителите на МВР за работата им, на ръководителите на МВР, както и на колегите си от служебното правителство за подкрепата.

