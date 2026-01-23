България

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

23 януари 2026, 11:34
От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека
Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

О т доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и на вътрешните работи Иван Демерджиев в студиото на NOVA.

При хипотеза, в която стане служебен министър, той би освободил всички областни директори на полицията. "Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът на Радев ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.

Иван Демерджиев няма да става зам.-министър на вътрешните работи

Той коментира факта, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: "Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок, без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС".

Демерджиев подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир е била отправена персонално към Румен Радев. "Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да "замаже" очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици", заключи той. 

Радев с коментар за обвинението срещу Демерджиев

По думите му националната политика не бива да се гради върху нечие желание да се хареса на всички.

Демерджиев изрази мнение и по казуса с обвинител номер едно с думите: "Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това - той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление. В крайна сметка КС ще го освободи от поста му", смята той. 

Източник: NOVA    
Румен Радев Иван Демерджиев Служебен кабинет Разграждане на държавата Политически проект Предстоящи избори Съвет за мир Списък Магнитски Росен Желязков Главен прокурор
Последвайте ни

По темата

След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

България Преди 10 минути

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 20 минути

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 44 минути

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

<p>Санчес към&nbsp;Тръмп:&nbsp;Оценяваме поканата, но ще я отклоним</p>

Мадрид: Испания няма да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg