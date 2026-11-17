Т ри поредни дни са насрочени съдебни заседания по делото за тежката катастрофа край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заседанията в Окръжния съд в Плевен са предвидени за 17, 18 и 19 ноември, като началният час е 10:00 ч.

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Час преди началото на заседанието днес близки и приятели на момичето, както и други граждани, ще се съберат на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост.

До момента по делото са проведени 12 съдебни заседания. В тях са разпитани свидетелите и вещите лица, изготвили заключенията по различни съдебни експертизи.

Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка

Няколко пъти е било поискано изменяне на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от „задържане под стража“ в по-лека. Съдебният състав обаче е отхвърлил всички искания. Към момента той остава с най-тежката мярка за неотклонение, предвидена в закона.

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

В насрочените заседания е предвидено вещите лица да бъдат изслушани във връзка със заключението по назначената комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Предстои и извършването на други процесуално-следствени действия.