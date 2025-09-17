Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

18-о дело за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше пометен на 2 септември 2023 година на пешеходна пътека в центъра на София.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Две години след смъртта на Филип, все още няма присъда.

След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 година беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство.

В сряда сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на Филип, съобщи NOVA.