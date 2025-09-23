Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

В Европа има разногласия относно подхода към забраната за използване на мобилни телефони и смарт устройства в класните стаи.

Забраната за използване на мобилни телефони в училище е една от най-обсъжданите теми в промените в образователната система в България. Макар и вече да съществува забрана за ползване на телефони по време на час, Министерството на образованието планира тя да се разшири и официализира със закон.

"Ще предложим изключения – за образователни цели, медицински нужди или извънредни ситуации. Например дете, чийто глюкомер е свързан с телефона му", обясни през април просветният министър Красимир Вълчев.

"Убедени сме, че забраната ще помогне на учениците да са по-концентирани и в междучасията да се подготвят за следващия час. Учителите пък ще губят по-малко време да събират телефоните. Има вече достатъчно изследвания, че телефоните влияят негативно и пречат на развитието на учениците и в развитието на ключови умения като комуникативни, двигателни, пречат на концентрацията", аргументира се още министър Вълчев.

Голяма част от родителите и учителите в България се противопоставиха на забраната.

Източник: istock

Нека разгледаме какво кара хората да се колебаят

Още през 2021 г. австралийският щат Куинсланд започна постепенно да въвежда забрани за мобилни телефони в училищата, последван от Южна Австралия и Нов Южен Уелс през 2023 г. Година по-късно анкета сред 1 000 директори на училища показва, че 95% подкрепят забраната, като премахването на телефоните подобрява концентрацията на учениците и намалява социалната изолация.

Според ЮНЕСКО около 25% от страните по света са въвели забрана за мобилни телефони в училищата. Причините са различни, като основната е повишаване на вниманието в клас.

Други аргументи за премахване на смартфоните включват:

Предотвратяване на кибертормоз

Намаляване на тревожността поради притежание на скъп телефон

Подобряване на социалното взаимодействие между учениците

Намаляване на зависимостта от интернет

В Европа Нидерландия забранява смартфоните за началните и средните училища от 2024 г., като училищата имат право сами да определят правилата за прилагане.

Същият подход е приет и във Великобритания през същата година.

Франция е въвела подобна забрана още по-рано, законът забранява на децата до 15 години да използват мобилни телефони в учебните заведения от 2018 г.

В Италия също има забрана за използване на смартфони в клас от всички ученици. Изключения правят учениците с увреждания.

Унгария е въвела национална забрана от септември 2024 г.

Подобна забрана важи и за:

Италия,

Гърция,

Люксембург,

Австрия,

Чехия,

Испания,

Германия.

Използване на мобилни устройства само за учебни цели е позволено във:

Финландия,

Латвия и

Белгия.

Дания също готви законова забрана на мобилни телефони в училищата.

Забрани за използване на мобилни телефони в училищата са в сила и в:

Австралия,

Бразилия,

Малайзия, Гана и

Обединените арабски емирства.

Други страни, като

Мексико,

Канада,

Индонезия и

Боливия, имат регионални забрани за използването на мобилни телефони в училище.

Източник: iStock photos/Getty images

Губернаторът на Тексас Грег Абът също наложи забрана на учениците да използват мобилни телефони в училище.

Законопроект 1481 задължава държавните училища и чартърните училища със свободен прием да въведат политики, които забраняват на учениците да използват "лични комуникационни устройства" по време на учебните часове. Политиката предвижда и налагането на наказания на учениците, които бъдат засечени да използват такива устройства.

Устройства ще бъдат позволени само ако са необходими за учебна програма, ако ученикът има лекарска бележка или ако употребата им е изискване за съответствие със здравни или безопасни разпоредби.

Привържениците на забраната за използване на мобилни телефони в училище твърдят, че устройствата разсейват учениците. В Тексас 85 процента от учителите в независимия училищен район Ричардсън съобщават, че след въвеждането на забраната за мобилни телефони са възстановили учебно време, показват данни на FOX 7 Austin.

Критиците обаче посочват, че устройствата са необходими поради съображения за безопасност. Ученици от началното училище „Роб“ в Увалде използваха мобилни телефони, за да повикат помощ по време на стрелбата през 2022 година.

Щати в САЩ със забрана за мобилни телефони в училище:

Алабама

Арканзас

Калифорния

Кънектикът

Делауеър

Флорида

Индиана

Луизиана

Минесота

Охайо

Оклахома

Пенсилвания

Южна Каролина

Тексас

Вирджиния

Вашингтон

Тексаският сенатор Брандън Крийтън коментира, че "учителите в Тексас все по-често изразяват опасения, че мобилните телефони нарушават реда в класните стаи, а данните потвърждават това. Над 70 процента от учителите в гимназиите на национално ниво смятат, че разсейването от мобилни телефони е един от основните проблеми, които причиняват смущения."

Източник: БТА

Защо някои са против забраната?

Липса на автономия за училищата

В страни като Великобритания и Германия, въпреки че мобилните телефони и смарт устройствата са забранени, училищата могат сами да решават как да прилагат тази забрана.

В Унгария напрежението е нараснало, след като е проведен протест заради директор на държавно училище, уволнен за неспазване на националната забрана. Колеги на директора заявяват, че указът на унгарското правителство е бил лошо обмислен и недостатъчно развит.

В Чехия също се провеждат протести срещу забраната на телефони в училищата, като хората твърдят, че правителството не трябва да има властта да налага обща забрана във всички училища.

Френските учители имат свои притеснения. Те твърдят, че събирането на телефоните от учениците създава допълнителен натиск и води до загубено време от учебния процес. Съществува и въпросът какво се случва с изгубени или повредени телефони, както и ако учениците се противопоставят на проверките.

Друг аргумент е, че телефоните не са непременно враг, а учебната програма трябва да включва обучение на децата как да бъдат отговорни в новата дигитална ера.

Източник: istock

Какво е решението за училищата?

Безспорно, забраната за телефони в училищата включва допълнителна администрация и носи известни рискове. Въпреки това родителите като цяло имат притеснения - 44% се тревожат за времето, което децата им прекарват с телефоните. Междувременно повече от три четвърти от родителите подкрепят забраната в училище.

Проучванията на много държави показват, че училища със забрана предотвратяват разсейването и кибертормоза. Съществуват и множество анекдотични данни, че децата без телефони са по-социални, по-активни и участват повече в учебния процес.

За да се избегне усещането, че забраната е наказателна мярка, е необходимо както приемане от страна на учениците и учителите, така и удобство при прилагането.

Източник: freepik.com

Училищата в България

Възможните решения пред училищата в България са пет, казва Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".

Първият вариант е мобилните телефони на учениците да остават у дома.

Предимството на това категорично решение е, че няма да има нужда от контрол от страна на училището.

на това категорично решение е, че няма да има нужда от контрол от страна на училището. Недостатъкът обаче е, че това решение е почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват да имат постоянна връзка чрез телефоните, отбелязва Стаматов.

Вторият вариант е мобилните телефони да остават в раниците на учениците през целия учебен ден.

Предимството на това решение е, че не изисква допълнителни разходи.

на това решение е, че не изисква допълнителни разходи. Недостатъкът е, че е трудно за контролиране и често ще се нарушава.

Третият вариант е свързан с възможността мобилните телефони да се предават на входа на училищата за съхранение в персонална касетка.

Предимството тук ще е свързано с ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас.

тук ще е свързано с ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас. Недостатък за прилагането на това решение ще е високата цена за купуването на шкафчета и сложната организация за съхранението на мобилните телефони, казва Диян Стаматов.

Четвъртият вариант е мобилните телефони да се събират в началото на учебната смяна и да се поставят в незаключващи се касетки.

Предимството в този случай е, че това ще е удобно за по-малките ученици и малките училища, и няма да се изискват големи инвестиции.

в този случай е, че това ще е удобно за по-малките ученици и малките училища, и няма да се изискват големи инвестиции. Недостатъкът за прилагането му е свързан с "ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда на мобилните телефони", отбелязва председателят на организацията на училищните директори.

Петия вариант се предлага "японски модел", при който на входа на училището мобилният телефон автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва.

Предимството тук, е че това е модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства.

тук, е че това е модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства. Недостатъкът обаче е, че ще се изисква специална система или софтуер, които може да са скъпи и трудни за внедряване, и крият риск от технически проблеми.

Съществуват ли още решения, които бихме могли да приложим заедно - този въпрос поставя председателят на Съюза на ръководителите в народната просвета в България Диян Стаматов.

Източник: iStock photos/Getty images

ЗА ЗАБРАНАТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ В УЧИЛИЩЕ

И в момента имаме национална политика, тя е записана в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а от 2016 г. влезе в сила. Тя гласи, че мобилните телефони не могат да се ползват в учебните часове. Това каза в края на април министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Иван Белчев, попитан дали се предвижда въвеждане на национална политика за ограничаване на мобилните телефони в училищата.

Има редица дискусии и разговори, включително и в публичното пространство, дали трябва допълнително да се ограничи използването на мобилните телефони в училище, отбеляза тогава образователният министър.

"Нашето мнение е, че трябва и допълнително да се ограничат, въпреки че основното обучение се извършва в учебния час, но така, както е разписана разпоредбата, освен учебните часове, имаме и редица допълнителни дейности - по интереси, в които също не трябва да се ползват мобилните телефони. Учителите, училищните ръководства, а и родителите смятат, че ако въведем една обща забрана, ще постигнем допълнителни резултати. Няма да се губят по пет минути в началото на часа, за да се събират телефоните, а учениците ще имат възможност по време на междучасието да се концентрират за следващия учебен час. И ще ползват по-малко телефоните, докато са в училище. Едно такова общо ограничение, по доминиращото мнение, ще бъде полезно за всички. Смея да твърдя, че има подкрепа и от страна на родителите, и голяма част от тях смятат, че учениците не трябва да ползват телефони в училище. Но има и много родители, които искат да са във връзка с децата си и да ги чуват по телефоните", каза министър Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че в момента много училища, по решения на педагогическите съвети и съгласувано с родителите, са въвели такива общи ограничения, свързани с използването на мобилните телефони. Но учителите и училищата казват, че ще бъде много по-полезно, ако има такава обща забрана и ще организират как да се прилага, заяви образователният министър. Обсъждайки здравните аспекти, трябва да предложим и изключения от общото правило. Такова изключение е, когато мобилни телефони се използват за здравни цели, и когато се ползват за строго образователни цели, така е и в другите страни, каза тогава министър Вълчев и много пъти говори по темата за мобилните телефони от април насам.

И в момента има общо ограничение за използване в час на мобилните телефони, но е факт, че една част от учителите не могат да наложат дисциплина и спазването на това правило, защото нямаме достатъчно леки санкции за учениците. Ще предложим промяна и допълнение в системата на санкциите, и да имаме повече леки санкции, каза наскоро образователният министър.

Той обясни, че промените в Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат мобилните телефони да могат да се използват за образователни цели, при медицински нужди и за други извънредни ситуации, но в общия случай те водят до пристрастяване на учениците към екраните на мобилните устройства.

Припомняме, че от Министерството на образованието и науката подготвиха промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като те са свързани с предложения по около 20 теми. Има и още два закопроекта за промени в училищния закон. Промените ЗПУО се очаква да влязат за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Те бяха разгледани от Комисията по образованието и науката към парламента преди лятната ваканция на депутатите, както и през септември от Комисията по демографската политика, децата и семейството. Тогава на заседанието на тази комисия заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова представи промените в законопроекта на Министерския съвет, който е подготвен по промените на МОН в ЗПУО.