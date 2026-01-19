"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

В ГЕРБ няма страх нито от бъдещ проект на президента Румен Радев, нито от когото и да било. Това е демокрацията - всеки може да участва в политиката.

Това каза председателят на НС Рая Назарян в кулоарите на парламента по повод обявеното обръщение на президента Румен Радев довечера в 19:00 ч.

Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти, с идеи, с убеждения и аргументи. Президентът може да преустанови мандата си, ако вземе такова решение - отговорността е негова, допълни Назарян.

Нека видим довечера какво ще каже президентът, и тогава ще говорим, завърши председателят на НС.

Да скача в тигана, да видим какво ще излезе.

С тези думи депутатът от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев коментира предстоящото тази вечер изявление на президента Румен Радев.

Нищо няма да излезе от това, ще има още една партия, ще отпаднат други две. За нас специално няма никакво значение и влияние, допълни Балачев.

На въпрос дали ГЕРБ би работила с партията на Радев в следващия парламент, той коментира: "Нека да видим накъде ще се ориентира. Радев си е Радев, в момента е президент и може да говори всичко. Когато заеме някакво пространство в политическия спектър, тогава можем да говорим", допълни Балачев.

Последните 2-3 партии ще отпаднат - МЕЧ, "Величие", и други, смята депутатът.

Депутатът от „ДПС – Ново начало“ Хамид Хамид отказа да коментира позицията на формацията относно очакваните действия на президента Румен Радев, преди планираното му публично изявление и на фона на коментарите за бъдещите му политически ходове.

На въпрос дали държавният глава би могъл да обяви собствен политически проект, Хамид не даде пряк отговор, като в рамките на разговора три пъти нарече президента „завалията“, реагирайки със смях.

"Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията?", бе реакцията на Хамид Хамид пред журналисти.