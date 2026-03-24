ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

Ц ентралната избирателна комисия прие решение за гласуването на избиратели с увредено зрение и проблеми с придвижването. Те имат възможност да гласуват в определена секция на партерен или нисък етаж, или в друга секция по техен избор, когато секцията им по постоянен адрес не е подходяща. Това обясни заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на заседанието на Комисията.

"Новото и различното в това решение е създаването на аудиофайлове с кандидатски листи с цел информираност на незрящите избиратели", посочи тя.

Матева допълни, че ако бъдат създадени аудиофайлове, се предвижда те да бъдат поставени пред секциите, определени за гласуване за хора с увредено зрение. На хората ще се предоставят QR кодове, с които да могат да стигнат до аудиофайловете с кандидатските листи, за да бъдат информирани кои са кандидатите, за които могат да гласуват.

ЦИК прие и решение за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната. Заплащането е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите.

На днешното заседание на ЦИК беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване.

"Постъпило е писмо от Министерството на електронното управление, с което изпращат утвърдената методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване", съобщи заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов. По думите му е видно от методиката, че са възприели предложението на ЦИК за проверка на параметризиращия софтуер, но другото предложение за провеждане на тест за техническа издържливост на принтиращите устройства не е възприето.