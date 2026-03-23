Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

В ерижна катастрофа с три автомобила блокира пътя Русе - Велико Търново. Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци в понеделник сутрин.
Тежка верижна катастрофа край Велико Търново
По информация на NOVA колите са се сблъскали на мокър участък. Двигателят на единият автомобил буквално е излетял на 50 метра от произшествието. Четирима души са ранени и откарани в Спешна помощ.
По първоначална информация сред пострадалите е и 12-годишно дете, което е прието в болница.
Пътят Русе - Велико Търново в участъка на ПТП-то е блокиран. Въведен е обходен маршрут - през село Първомайци. Товарните автомобили изчакват на място.