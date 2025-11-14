Историческо постижение: Във ВМА са извършени бъбречни трансплантации

З а първи път във Военномедицинска академия (ВМА) бяха извършени бъбречни трансплантации, съобщиха от лечебното заведение. Те са осъществени на 13 ноември от екипа на Катедра „Урология и нефрология” - проф. д-р Илия Салтиров, доц. Кремена Петкова, д-р Огнян Гъцев, д-р Константин Христов, д-р Виктория Тодорова, както и доц. Светозар Марангозов от Клиниката по съдова хирургия. Следоперативната грижа за пациентите - 21-годишен мъж и 42-годишна жена, е поверена на проф. Райна Робева, доц. Даниела Петрова и техния екип от Клиниката по нефрология, допълват от ВМА.

Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина. Постигнахме резултат, който е плод на години целенасочен труд, обучение и дисциплина, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Това е и единствената болница в България, в която се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни, допълват от лечебното заведение.

От ВМА изказват признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот, както и към имунолозите от УМБАЛ „Александровска“, агенция „Медицински надзор“ и дежурния екип в МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище за перфектната организация при експлантацията на органите.

Донорската ситуация е била реализирана в МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище, след като близките на 45-годишен мъж са взели благородното решение да дарят неговите органи, съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В резултат на това 38-годишен мъж получи шанс за живот, след като екип от ВМА, ръководен от проф. д-р Васил Михайлов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров, извърши успешна чернодробна трансплантация.

За първи път в историята на ВМА, медицински екип, ръководен от проф. д-р Илия Салтиров, трансплантира бъбреци на жена на 42 години и на мъж на 21 години, допълват от „Медицински надзор“.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи.