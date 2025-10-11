Любопитно

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

11 октомври 2025, 09:46
Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си
Източник: iStock/Guliver Images

И зборът на най-енергийно ефективни уреди ще ви помогне да спестите енергия и пари, предаде агенция БГНЕС. Същевременно, Energy Saving Trust сподели уредите, които консумират най-много енергия във вашия дом, и предложи съвети как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски.

Перални, съдомиялни и сушилни

Тези уреди представляват 14% от типичната сметка за ток, тъй като използват енергия за загряване на вода или въздух, поради което консумират много енергия. Следователно, за да намалите сметките си за енергия от използването на тези уреди, трябва да перете дрехите си на по-ниска температура. Тези съвети могат да се следват и при използване на съдомиялна машина.

Хладилници и фризери

Хладилниците и фризерите представляват приблизително 13% от средната сметка за ток на домакинството. Тези уреди работят постоянно, така че те непрекъснато консумират енергия, за да поддържат постоянна температура. „Те са и едни от най-дълготрайните уреди в дома.

Типичният хладилник с фризер има живот от 17 години. Само си представете: 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, в продължение на 17 години. Можете да разберете защо изборът на енергийно ефективен модел е добра идея“, отбелязва статията. Така че, когато избирате нов хладилник или фризер, помислете за модел, който отговаря на вашите нужди и бюджет и има най-висок рейтинг за енергийна ефективност.

Телевизори, лаптопи и игрови конзоли

Въпреки че тези уреди консумират малко количество енергия, те представляват около 6% от сметката ви за енергия. Следователно, изключването на устройствата ви от режим на готовност може да ви помогне да спестите пари.

Осветление

То представлява приблизително 5% от общата ви сметка за енергия. Затова изключвайте осветлението, когато излизате от стаята. „Но можете да намалите количеството енергия, което използвате, като замените халогенните крушки с LED крушки. LED крушките се предлагат в различни нюанси, от студени до топли, което ви позволява да създадете желания светлинен ефект за вашия дом“, увериха от Energy Saving Trust.

Фурни, микровълнови печки и кани

Около 4% от сметката ви за енергия се изразходва за захранване на кухненски уреди. Микровълновите печки обикновено са по-ефективни при затопляне на храна от фурните, тъй като затоплят храната, а не въздуха вътре. Експертите също така съветват да не препълвате електрическата кана, а да добавяте само толкова вода, колкото ви е необходимо. 

Източник: БГНЕС    
енергийна ефективност спестяване на енергия домакински уреди сметки за ток съвети за пестене хладилници и фризери перални и сушилни осветление LED крушки режим на готовност
Последвайте ни

По темата

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

pariteni.bg
9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 54 минути

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 1 час

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Себастиен Лекорню

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Свят Преди 2 часа

Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ

<p>Опасно време &ndash; каква е прогнозата за уикенда</p>

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

България Преди 3 часа

Обявено е предупреждение за силен вятър, но идва затопляне

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 3 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Свят Преди 11 часа

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев

,

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 12 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 13 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 13 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 14 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 14 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 14 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 14 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 15 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Скандалната история на най-скъпия кралски развод

Edna.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Обяснение в любов: Обичам те, шампионе мой, ти си моят свят (снимки)

Gong.bg

Новата перла на Айнтрахт повежда атака на Турция в София

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg