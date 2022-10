Частично слънчево затъмнение ще се наблюдава от България

Т ретото за тази година затъмнение ще се наблюдава след дни от Европа, Североизточна Африка и Западна Азия. От България явлението ще може да се проследи в ранния следобед на 25 октомври, съобщи Пенчо Маркишки, астрофизик от Института по астрономия с НАО при БАН и катедра "Астрономия" при СУ "Св.Климент Охридски".

Това затъмнение се случва преди Луната да премине през низходящия възел на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 4.2 дни преди лунния перигей.

За София затъмнението ще започне в 12:27:16 ч., каза Маркишки. Най-голямо закриване на слънчевия диск – до 32.1% от площта му, ще се наблюдава в 13:36:39 ч. Тогава Слънцето ще бъде на височина 35° над южния хоризонт. Краят на явлението за София ще бъде в 14:45:59 ч. Продължителността на затъмнението за столицата ще бъде 2 часа, 18 минути и 43 секунди.

