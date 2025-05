Звукът от променящото се магнитно поле на Земята е незабравим ужас

П реди около 41 000 години магнитното поле на Земята се е преобърнало рязко. Сега можем да преживеем това епично сътресение благодарение на интелигентно тълкуване на информацията, събрана от сателитната мисия Swarm на Европейската космическа агенция, съобщава Sciencealert.

Комбинирайки сателитните данни с данни за движението на линиите на магнитното поле на Земята, геолозите картографират събитието в Лашампс и го представят с помощта на естествени шумове като скърцане на дърво и разбиване на сблъскващи се скали.

Получената компилация - представена през 2024 г. от Техническия университет на Дания и Германския изследователски център по геонауки - не прилича на нищо, което някога сте чували.

Магнитното поле на Земята, създадено от вихрещите се течни метали в ядрото на нашата планета, се простира на десетки и стотици хиляди километри в Космоса и защитава всички нас, като отклонява слънчевите частици, разрушаващи атмосферата.

Тъй като желязото и никелът в ядрото на нашата планета се променят, се променя и магнитното поле на Земята. Това означава, че северният (и южният) магнитен полюс също са в постоянно движение. Неотдавна позицията на Северния магнитен полюс беше официално актуализирана, тъй като той продължава да се измества от Канада към Сибир.

При сегашната си ориентация линиите на магнитното поле образуват затворени цикли, които са насочени от юг на север над повърхността на планетата, а след това от север на юг дълбоко в нея.

Въпреки това от време на време полето произволно обръща полярността си. Ако това се случи отново днес, нашите компаси, сочещи на север, ще сочат към Южния полюс.

Последният подобен катаклизъм се е случил преди около 41 000 години и е оставил следи в лавата Лашамп във Франция. Тъй като полето отслабва до едва 5 % от сегашната си сила, процесът на обръщане позволява на излишък от космически лъчи да премине в земната атмосфера.

Според проучване, публикувано миналата година, ледът и морските седименти съхраняват изотопни следи от това по-силно от обичайното слънчево излъчване, като нивата на изотопа берилий-10 се удвояват по време на събитието в Лашамп.

