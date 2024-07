Екстремните слънчеви изригвания и слабото магнитно поле са смъртоносна комбинация за Земята

З абележителното сияние в началото на май тази година демонстрира силата, която слънчевите бури могат да излъчват като радиация, но понякога Слънцето прави нещо много по-разрушително. Известни като „събития със слънчеви частици“, тези взривове на протони директно от повърхността на Слънцето могат да изстрелят като прожектор в Космоса.

Записите показват, че на всеки хиляда години Земята е засегната от екстремно събитие на слънчеви частици, което може да причини сериозно увреждане на озоновия слой и да увеличи нивата на ултравиолетова (UV) радиация на повърхността. Ние, учените, анализирахме какво се случва по време на такова екстремно събитие в статия. Ние също така показваме, че в моменти, когато магнитното поле на Земята е слабо, тези събития могат да имат драматичен ефект върху живота на цялата планета, припомнят учените.

