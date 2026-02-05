България

Българите на зимната Олимпиада 2026: Кои са нашите 20 състезатели и кога стартират

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените

5 февруари 2026, 11:47
Българите на зимната Олимпиада 2026: Кои са нашите 20 състезатели и кога стартират
Източник: Getty Images

20 състезатели в 6 вида спорт ще представят България на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените. Владимир Илиев ще запише петото си участие на зимни игри, той ще бъде и единият знаменосец на делегацията ни на откриването в петък.

Със сноуборда са свързани и най-големите очаквания за медал. Четирима са родните представители.

В алпийските ски и ски-бягането имаме по 3 състезатели, а в ски скока и фигурнотото пързаляне по един.

Ето кои са българските представители в Милано/Кортина

Биатлон - мъже:

  • Владимир Илиев
Източник: Gulliver/GettyImages

На 38 години той ще запише петото си участие. Дебютът му е във Ванкувър 2010, когато с щафетата завършва на 15-а позиция. Най-доброто му представяне индивидуално е 19-то място в Пьончанг 2018.

  • Антон Синапов
Източник: БТА

Той е на 32 години и ще участва за трети път на зимни игри. Дебютът му е през 2018-а. Най-предно класиране: 55-ти в индивидуалното и 18-ти с щафетата в Пекин 2022.

  • Благой Тодев
Източник: Gulliver/GettyImages

На 24 години той ще запише второ участие. Завършва на 52-ро място в Пекин преди 4 години. Също така е и част от мъжката щафета.

  • Константин Василев

Василев на 22 години и за него това ще бъде дебют.

Биатлон - жени:

  • Милена Тодорова
Източник: БГНЕС

28-годишната Милена Тодорова ще участва на третите си поредни олимпийски игри. Тя е с най-големи шансове за отличие, като миналия сезон, след като се завърна на пистата вече като майка, записа първите си два подиума в кариерата - второ и трето място в кръгове от Световната купа.

В Пекин 2022 тя завърши на 17-та позиция в индивидуалната надпревара, а в щафетата заедно с Лора Христова, Мария Здравкова и Даниела Кадева постигна 18-то място.

  • Лора Христова
Източник: Gulliver/GettyImages

На 22 години, Лора Христова ще участва на вторите си олимпийски игри. Христова имаше два старта в предишните игри в Пекин, като завърши на 89-то място в индивидулната надпревара и на 18-то място в щафетата заедно с Милена Тодорова, Мария Здравкова и Даниела Кадева.

  • Мария Здравкова
Източник: БОК, Йордан Петков

Здравкова е на 27 години и също както Лора Христова ще се състезава за втори път на най-големия спортен форум. Най-предното й класиране е 50-то място индивидуално, част е и от щафетата.

  • Валентина Димитрова
Източник: Gulliver/GettyImages

На 22 години Димитрова също записва дебют в Италия. Тя ще бъде част от щафетата ни.

Първият старт за българите е в смесената щафета на 8 февруари в 15:00 ч. 

Сноуборд:

  • Радослав Янков

Единственият българин, спечелил Световната купа е Радослав Янков, тово се случва през 2016 г. Той е най-опитният в състава ни в Милано/Кортина. На 35 години чепеларецът ще отбележи четвъртото си олимпийско участие. В Пекин преди 4 години постигна най-доброто си класиране - 15-то място. Иначе Янков дебютира в Сочи 2014 с 21-ро и 25-то място. Четири години по-късно в Пьончанг сноубордистът е 19-ти. На игрите в Пекин 2022 е 15-ти.

Янков спечели малкия кристален глобус в слалома през 2016-а година, а година по-късно грабна и този в паралелния гигантски слалом. Има четири победи за Световната купа - в Кареца, Италия (2015), Бад Гащайн, Австрия (2016), Банско, България (2017) и Кареца, Италия (2024).

През този сезон той записа трето място на старта от Световната купа в Банско.

  • Тервел Замфиров
Източник: БТА

На 20 години Тервел Замфиров ще направи своя дебют на зимни игри.

Именно на него България възлага най-много надежди за медал от родните спортисти с оглед на силните му резултати. През миналата година Тервел стана световен шампион при мъжете, а само преди дни спечели и старт от Световната купа в Банско. Тервел е трикратен световен шампион за младежи (Закопане 2025), като в рамките на първенството спечели три титли — в паралелния слалом, паралелния гигантски слалом и в отборното състезание (заедно със сестра си Малена Замфирова).

  • Александър Кръшняк
Източник: Startphoto.bg

Другият ни дебютант в сноуборда е 21-годишният Александър Кършняк. Той се присъедини към отбора само преди няколко седмици, печелейки квота в Бад Гащайн, Австрия, където завърши на престижното второ мято в старта за мъже за Световната купа.

  • Малена Замфирова
Източник: БТА

Тя е най-младият ни участник в Милано/Кортина. На 16 години Малена Замфирова също ще запище първо участие под петте кръга. С нея са свързани също надеждите ни за медал при дамите.

Малена записа първи подиум в кариерата си в Световната купа при жените през миналия сезон с второ място в Криница, Полша, а в началото на декември 2025-а в Милин, Китай стана трета. Преди няколко дни в Банско, завърши четвърта и пета. Също така на световното първенство за младежи и девойки в Закопане успя да спечели злато в отборната надпревара заедно със своя брат Тервел, и да завоюва две сребърни отличия индивидуално.

Първият старт на тримата ни състезатели е в паралелния гигантски слалом на 8 февруари

Снежна тишина: Зимната приказка в Кортина д'Ампецо преди големия олимпийски старт
27 снимки
кортина олимпиада
кортина олимпиада
кортина олимпиада
кортина олимпиада

Ски-алпийски дисциплини:

  • Алберт Попов
Източник: Gulliver/GettyImages

На 28 години той ще участва за трети път на зимни игри. В Сочи 2022 най-добрият ни скиор зае 9-то място в слалома и 17-то в гигантския слалом. Попов вече над 10 години е част от елита в този спорт. Дебютът му е през 2018-а година с 28-мо място в гигантския слалом, в слалома не завършва. През миналия сезон той спечели слалома в Мадоно ди Кампильо и стана вторият българин след Петър Попангелов с подобно постижение. Алберт също е сред състезателите с големи надежди за медал.

  • Калин Златков
Източник: БулФото

Златков е на 25 години и участието му на зимни игри ще бъде премиерно за него.

Първият старта за двамата ни представители при мъжете е на 14 февруари.

  • Анина Цурбриген
Източник: Пламен Вълков

25-годишната Анина също е дебютант. Цурбриген ще е единствената наша представителка при жените в алпийските ски.

Тя ще стартира първо в гигантския слалом на 15 февруари. 

Ски-бягане:

  • Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова

21-годишният Марио Матиканов, 23-годишният Даниел Пешков и 24-годишната Калина Недялкова са тримата ни представители в ски бягането, като също са дебютанти на най-големия зимен спортен форум.

Ски-скок:

  • Владимир Зографски
Източник: БТА

На 32 години българският мохикан в ски скока ще запише четвъртото си участие. В Сочи през 2022 година Зографски зае 13-то място. Роденият в Самоков състезател прави много добър сезон. В края на ноември той зае 4-то място на голямата шанца в Рука, Финландия — най-доброто му постижение в кариерата до момента. Записа и исторически успех в „Четирите шанци“. На 1 януари 2026 г. в Гармиш-Партенкирхен завърши 14-и, изравнявайки най-доброто класиране на българин на тази шанца. В крайното подреждане на веригата Зографски записа рекордно за България класиране, заемайки също 14-о място.

Само преди дни във Вилинген, Германия, постигна 8-о място, което бе неговото четвърто влизане в Топ 10 за сезона. Към февруари заема рекордното за него 13-о място в генералното класиране за Световната купа.

Фигурно пързаляне:

  • Александра Фейгин
Източник: БТА

23-годишната състезателка по фигурно пързаляне ще представя България за втори пореден път на зимни олимпийски игри. В Пекин 2022 тя зае 24-то място в крайното класиране.

Александра Фейгин ще бъде знаменосец на българската делегация на игрите заедно с Владимир Илиев.

Източник: БНТ    
Зимни Олимпийски игри Българи Милано Кортина България Биатлон Сноуборд Алпийски ски Владимир Илиев Тервел Замфиров Знаменосци Медали
