Българите на зимната Олимпиада 2026: Кои са нашите 20 състезатели и кога стартират

20 състезатели в 6 вида спорт ще представят България на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.
Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените. Владимир Илиев ще запише петото си участие на зимни игри, той ще бъде и единият знаменосец на делегацията ни на откриването в петък.
Със сноуборда са свързани и най-големите очаквания за медал. Четирима са родните представители.
В алпийските ски и ски-бягането имаме по 3 състезатели, а в ски скока и фигурнотото пързаляне по един.
Ето кои са българските представители в Милано/Кортина
Биатлон - мъже:
- Владимир Илиев
На 38 години той ще запише петото си участие. Дебютът му е във Ванкувър 2010, когато с щафетата завършва на 15-а позиция. Най-доброто му представяне индивидуално е 19-то място в Пьончанг 2018.
- Антон Синапов
Той е на 32 години и ще участва за трети път на зимни игри. Дебютът му е през 2018-а. Най-предно класиране: 55-ти в индивидуалното и 18-ти с щафетата в Пекин 2022.
- Благой Тодев
На 24 години той ще запише второ участие. Завършва на 52-ро място в Пекин преди 4 години. Също така е и част от мъжката щафета.
- Константин Василев
Василев на 22 години и за него това ще бъде дебют.
Биатлон - жени:
- Милена Тодорова
28-годишната Милена Тодорова ще участва на третите си поредни олимпийски игри. Тя е с най-големи шансове за отличие, като миналия сезон, след като се завърна на пистата вече като майка, записа първите си два подиума в кариерата - второ и трето място в кръгове от Световната купа.
В Пекин 2022 тя завърши на 17-та позиция в индивидуалната надпревара, а в щафетата заедно с Лора Христова, Мария Здравкова и Даниела Кадева постигна 18-то място.
- Лора Христова
На 22 години, Лора Христова ще участва на вторите си олимпийски игри. Христова имаше два старта в предишните игри в Пекин, като завърши на 89-то място в индивидулната надпревара и на 18-то място в щафетата заедно с Милена Тодорова, Мария Здравкова и Даниела Кадева.
- Мария Здравкова
Здравкова е на 27 години и също както Лора Христова ще се състезава за втори път на най-големия спортен форум. Най-предното й класиране е 50-то място индивидуално, част е и от щафетата.
- Валентина Димитрова
На 22 години Димитрова също записва дебют в Италия. Тя ще бъде част от щафетата ни.
Първият старт за българите е в смесената щафета на 8 февруари в 15:00 ч.
Сноуборд:
- Радослав Янков
Единственият българин, спечелил Световната купа е Радослав Янков, тово се случва през 2016 г. Той е най-опитният в състава ни в Милано/Кортина. На 35 години чепеларецът ще отбележи четвъртото си олимпийско участие. В Пекин преди 4 години постигна най-доброто си класиране - 15-то място. Иначе Янков дебютира в Сочи 2014 с 21-ро и 25-то място. Четири години по-късно в Пьончанг сноубордистът е 19-ти. На игрите в Пекин 2022 е 15-ти.
Янков спечели малкия кристален глобус в слалома през 2016-а година, а година по-късно грабна и този в паралелния гигантски слалом. Има четири победи за Световната купа - в Кареца, Италия (2015), Бад Гащайн, Австрия (2016), Банско, България (2017) и Кареца, Италия (2024).
През този сезон той записа трето място на старта от Световната купа в Банско.
- Тервел Замфиров
На 20 години Тервел Замфиров ще направи своя дебют на зимни игри.
Именно на него България възлага най-много надежди за медал от родните спортисти с оглед на силните му резултати. През миналата година Тервел стана световен шампион при мъжете, а само преди дни спечели и старт от Световната купа в Банско. Тервел е трикратен световен шампион за младежи (Закопане 2025), като в рамките на първенството спечели три титли — в паралелния слалом, паралелния гигантски слалом и в отборното състезание (заедно със сестра си Малена Замфирова).
- Александър Кръшняк
Другият ни дебютант в сноуборда е 21-годишният Александър Кършняк. Той се присъедини към отбора само преди няколко седмици, печелейки квота в Бад Гащайн, Австрия, където завърши на престижното второ мято в старта за мъже за Световната купа.
- Малена Замфирова
Тя е най-младият ни участник в Милано/Кортина. На 16 години Малена Замфирова също ще запище първо участие под петте кръга. С нея са свързани също надеждите ни за медал при дамите.
Малена записа първи подиум в кариерата си в Световната купа при жените през миналия сезон с второ място в Криница, Полша, а в началото на декември 2025-а в Милин, Китай стана трета. Преди няколко дни в Банско, завърши четвърта и пета. Също така на световното първенство за младежи и девойки в Закопане успя да спечели злато в отборната надпревара заедно със своя брат Тервел, и да завоюва две сребърни отличия индивидуално.
Първият старт на тримата ни състезатели е в паралелния гигантски слалом на 8 февруари
Ски-алпийски дисциплини:
- Алберт Попов
На 28 години той ще участва за трети път на зимни игри. В Сочи 2022 най-добрият ни скиор зае 9-то място в слалома и 17-то в гигантския слалом. Попов вече над 10 години е част от елита в този спорт. Дебютът му е през 2018-а година с 28-мо място в гигантския слалом, в слалома не завършва. През миналия сезон той спечели слалома в Мадоно ди Кампильо и стана вторият българин след Петър Попангелов с подобно постижение. Алберт също е сред състезателите с големи надежди за медал.
- Калин Златков
Златков е на 25 години и участието му на зимни игри ще бъде премиерно за него.
Първият старта за двамата ни представители при мъжете е на 14 февруари.
- Анина Цурбриген
25-годишната Анина също е дебютант. Цурбриген ще е единствената наша представителка при жените в алпийските ски.
Тя ще стартира първо в гигантския слалом на 15 февруари.
Ски-бягане:
- Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова
21-годишният Марио Матиканов, 23-годишният Даниел Пешков и 24-годишната Калина Недялкова са тримата ни представители в ски бягането, като също са дебютанти на най-големия зимен спортен форум.
Ски-скок:
- Владимир Зографски
На 32 години българският мохикан в ски скока ще запише четвъртото си участие. В Сочи през 2022 година Зографски зае 13-то място. Роденият в Самоков състезател прави много добър сезон. В края на ноември той зае 4-то място на голямата шанца в Рука, Финландия — най-доброто му постижение в кариерата до момента. Записа и исторически успех в „Четирите шанци“. На 1 януари 2026 г. в Гармиш-Партенкирхен завърши 14-и, изравнявайки най-доброто класиране на българин на тази шанца. В крайното подреждане на веригата Зографски записа рекордно за България класиране, заемайки също 14-о място.
Само преди дни във Вилинген, Германия, постигна 8-о място, което бе неговото четвърто влизане в Топ 10 за сезона. Към февруари заема рекордното за него 13-о място в генералното класиране за Световната купа.
Фигурно пързаляне:
- Александра Фейгин
23-годишната състезателка по фигурно пързаляне ще представя България за втори пореден път на зимни олимпийски игри. В Пекин 2022 тя зае 24-то място в крайното класиране.
Александра Фейгин ще бъде знаменосец на българската делегация на игрите заедно с Владимир Илиев.