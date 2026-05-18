Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Р усия е атакувала Украйна през нощта с дронове и ракети, насочени към южния град Одеса и Днепър в югоизточната част на страната, съобщиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.
В Одеса дронове са поразили жилищни сгради, както и училище и детска градина, ранявайки 11-годишно момче и 59-годишен мъж, съобщи в приложението „Телеграм“ ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак.
Руска атака с дрон срещу Одеса, има загинали
Отделно трима души са ранени, след като Русия е ударила с ракети югоизточния украински град Днепър, съобщи в „Телеграм“ областният управител Александър Ханжа.
At night and early in the morning Ukrainian drones massively attacked Moscow and Moscow region (Russia).— Douggie Fukkew (@MrFukkew) May 17, 2026
According to Russia’s defense ministry, 556 Ukrainian drones were shot down overnight. pic.twitter.com/tscIDYkizR
Ройтерс не можа да потвърди независимо докладите от бойното поле. И двете страни отричат умишлените нападения срещу цивилни.
Междувременно агенцията съобщава, позовавайки се на руски медии, че Русия е прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона през последната седмица.
РИА Новости, използвайки данни от Министерството на отбраната, съобщи, че най-много дронове са били свалени на 13 и 17 май, съответно 572 и 1054 унищожени единици, предимно над европейска Русия.