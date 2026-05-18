Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Р усия е атакувала Украйна през нощта с дронове и ракети, насочени към южния град Одеса и Днепър в югоизточната част на страната, съобщиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.

В Одеса дронове са поразили жилищни сгради, както и училище и детска градина, ранявайки 11-годишно момче и 59-годишен мъж, съобщи в приложението „Телеграм“ ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак.

Руска атака с дрон срещу Одеса, има загинали

Отделно трима души са ранени, след като Русия е ударила с ракети югоизточния украински град Днепър, съобщи в „Телеграм“ областният управител Александър Ханжа.

At night and early in the morning Ukrainian drones massively attacked Moscow and Moscow region (Russia).



According to Russia's defense ministry, 556 Ukrainian drones were shot down overnight.

Ройтерс не можа да потвърди независимо докладите от бойното поле. И двете страни отричат ​​умишлените нападения срещу цивилни.

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Междувременно агенцията съобщава, позовавайки се на руски медии, че Русия е прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона през последната седмица.

РИА Новости, използвайки данни от Министерството на отбраната, съобщи, че най-много дронове са били свалени на 13 и 17 май, съответно 572 и 1054 унищожени единици, предимно над европейска Русия.