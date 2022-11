България се присъединява към делото на Украйна срещу Русия в съда в Хага

Б ългария е внесла вчера в Международния съд на ООН в Хага искане за намеса по делото Украйна срещу Русия за нарушаване на Конвенцията за геноцида.

Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на официалната си страница в Twitter.

Today, Bulgaria filed in the International Court of Justice a declaration of intervention in the case of Ukraine v. Russia for violation of the Genocide Convention. https://t.co/TXXNBpA8Xa

Това става ясно и от документ, публикуван на интернет страницата на Международния наказателен съд в Хага.

PRESS RELEASE: #Bulgaria files a declaration of intervention under Article 63 of the #ICJ Statute in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) https://t.co/ILbI606yGr pic.twitter.com/eOFD2ibkZ9