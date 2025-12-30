Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

Р азследват убийство на 75-годишен мъж в севлиевското село Младен. Според органите на реда то е извършено по особено мъчителен начин чрез нанасяне на удари с нож в областта на гръдния кош. Престъплението е извършено около 15 часа на 29 декември, съобщи NOVA.

Установен е заподозрян като извършител на убийството – 33-годишният син на убития, с когото са живеели в един дом. Предстои Окръжната прокуратура в Габрово да го привлече като обвиняем и да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои провеждане на разпити на свидетели и назначаване на съдебно-медицинска експертиза за установяване на механизма на настъпване на смъртта на пострадалия.