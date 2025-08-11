България

България остава в плен на огнените стихии

51 са пожарите на територията на България от началото на деня

11 август 2025, 20:20
Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско
Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни
Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България
Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване
9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско
Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза
Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си
Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Б ългария остава в плен на огнените стихии. 51 са пожарите на територията на България от началото на деня. 10 от тях са напълно погасени. Големи огнища има все още в два региона - край Сунгуларе и в Пирин. В Югоизточна България все още има тлеещи огнища навътре в гората. Над 16 хиляди декара смесена гора и лозови масиви са унищожени, предаде NOVA.

Другият голям пожар в Средец вече е локализиран.

Отново се е разпалил пожарът в община Сунгурларе, в района край село Скала. Огнеборците и местните власти полагат усилия да го угасят.

Пожарът над Рилския манастир е овладян

Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT, като предупреди за наближаващия пожар. В съобщението се призовава хората да запазят спокойствие и да следват разпорежданията на властите.

Огънят е между селата Славянци и Скала отново е активен, като пътят Чубра - Славянци - Скала е силно задимен, обяснява в съобщението областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Край Сунгурларе бяха изорани специални просеки, за да могат огнеборците да стигнат до огъня. По-рано днес той гореше на два фронта - до селата Бероново и Скала. На пожарникарите и горските помага и въздушни техника - американски "Блекхоук" от полигона в Ново село. Шведските самолети са пренасочени към Пиринско. Бедственото положение за района остава в сила. Вероятно пожарът е възникнал поради човешка небрежност.

Пожари и в другия край на страна - в Пирин, край Сандански и Струмяни. Районите, където тлеят огнищата, са труднодостъпни и няма възможност за гасене с техника, затова то се прави само ръчно. 

"Пламнал е боров масив и малко трудно се гаси на ръка. Поради тази причина днес ще ползваме и въздухоплавателно средство - хеликоптер от базата в Ново село. На този етап считаме, че е достатъчно, ако има второ - ще си пречат да работят. Не е толкова голям фронтът. Отделно, прогнозата е по-благоприятна за нас. Вчера имаше 30-40 км/ч вятър. Днес го дават до 7-8", посочи директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев.

Според кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов посочи, че община с 26 населени места е крайно необходимо Сунгурларе да има пожарна служба. "При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе... това време понякога е много важно", смята той.

В Пиринско се възобновиха няколко огнища на пожарите - край Сандански и край Струмяни. Огънят бавно върви към териториите на Национален парк "Пирин", които са труднодостъпни и гасенето там би било много по-сложно. На терен работят хеликоптер "Кугър", заедно с двата шведски самолета, за да спрат огъня да навлезе в парка. Повече от 160 човека продължават борбата  с огъня в Пирин, съобщи Валентин Василев, директор на РСПБЗН Благоевград. От пожарната служба посочиха, че очакват да се включат още доброволци и уточниха, че помощта по въздух ще бъде използвана и утре.

Според директора на ДГС Струмяни Иван Ризов едното огнище е почти на границата с Националния парк. "Развитието на пожара не предполага опасност за населените места. Има дълбок слой мъртва горска постилка, който тлее и под земята огнищата се развиват - по корените", обясни Ризов.

Огнена стихия бушува в България и РСМ: Пожарникари се борят с пламъците

Старши комисар Николай Николов заяви, че премиерът Росен Желязков е разпоредил създаването на работна група между Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на отбраната,  която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха и въвеждането на повече хеликоптери.

Голям пожар избухна този следобед и край монтанското село Студено Буче. Огънят е стигнал до къщите на хората.

Само бързата намеса на пожарникари и доброволци е предотвратила пламъците да тръгнат и към населеното място. Изгорели са десетки декари, сухи треви, храсти и дървета както и част от гробищния парк.

Източник: NOVA    
Пожари в България Горски пожари Пожари Сунгурларе Пожари Пирин Пожарникари Въздушни средства Бедствено положение BG ALERT Доброволци Унищожени площи
Последвайте ни

По темата

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

България остава в плен на огнените стихии

България остава в плен на огнените стихии

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">Код червено</strong>: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия&nbsp;</p>

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Свят Преди 1 час

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

България Преди 3 часа

Номерът на кол центъра е 02 4928549

Европа с големи "страхове" и "надежди" преди срещата Тръмп-Путин за Украйна

Европа с големи "страхове" и "надежди" преди срещата Тръмп-Путин за Украйна

Свят Преди 3 часа

Зеленски заяви, че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

България Преди 3 часа

То е пострадало, след като е било изпуснато на циментова настилка от по-голямо дете

<p>Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената</p>

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Любопитно Преди 3 часа

Насекомото се покачи по роклята ѝ по време на изпълнение: „Гъделичкаше ме“

<p>Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил</p>

Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия

Свят Преди 3 часа

Снимка на регистрационния номер е достатъчна, за да се установи собственикът на превозното средство и да се наложи глоба

<p>Макрон: Този план&nbsp;е надвиснало бедствие</p>

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Свят Преди 4 часа

Израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции

<p>Световни лидери реагираха&nbsp;на новината за убийството на журналисти в Газа</p>

ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

Свят Преди 4 часа

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира"

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Свят Преди 4 часа

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 4 часа

Те бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна

Снимката е илюстративна

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Свят Преди 4 часа

Ранните симптоми и новите терапии, които дават надежда на пациенти с агресивния мозъчен тумор глиобластом

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

България Преди 4 часа

Към момента 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел

<p>Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин</p>

Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Свят Преди 4 часа

Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Свят Преди 5 часа

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Вижте имението на Анджелина Джоли, което тя ще продаде за 24 млн. долара (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Ето какво е състоянието на Фил Колинс

Edna.bg

Волейболните "лъвици" гонят излизане от групите на световното

Gong.bg

НА ЖИВО: Арда - Локомотив Пд, съставите

Gong.bg

Пожарът край Сунгурларе отново се разпалва, евакуираха жителите на село Скала (СНИМКИ)

Nova.bg

Дъщерята на изчезналия в Охридското езеро българин: Да ни помогнат поне да открием тялото му

Nova.bg