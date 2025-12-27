България

Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

Празниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване

27 декември 2025, 11:45
Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви
Източник: iStock/GettyImages

П разниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване. Хладилникът работи извънредно, отоплението не спира, а водата тече повече от обикновено. Именно в тези дни се крият битови рискове, които съсипват настроението изключително ефективно.

Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се „дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което „грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те според Агенция „Фокус“:

  • Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура
  • Многократно претопляне на едно и също ястие
  • Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно
  • Смесване на сурови и готови продукти

Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с „вирус“. Простото правило е скучно, но работи „ако не си сигурен, не го ядеш“.

Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.

Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.

  • Непочистени комини и уреди
  • Претоварени електрически инсталации
  • Допълнителни печки и духалки „за всеки случай“
  • Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината

Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение. Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.

Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент

Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.

Кои са най-често срещаните грешки:

  • Изливане на мазнини в мивката
  • Хвърляне на остатъци от храна в сифона
  • Пренебрегване на капещи кранове „за след празниците“

И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим. Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
празнични рискове хранителни натравяния безопасност на храните разходи за отопление електрически инсталации въглероден оксид водопроводни проблеми запушени канали битови аварии поддръжка на дома
Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Трагедия на Коледа – две жени загинаха при пожари

Трагедия на Коледа – две жени загинаха при пожари

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
