Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

П разниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване. Хладилникът работи извънредно, отоплението не спира, а водата тече повече от обикновено. Именно в тези дни се крият битови рискове, които съсипват настроението изключително ефективно.

Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се „дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което „грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те според Агенция „Фокус“:

Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура

Многократно претопляне на едно и също ястие

Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно

Смесване на сурови и готови продукти

Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с „вирус“. Простото правило е скучно, но работи „ако не си сигурен, не го ядеш“.

Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.

Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.

Непочистени комини и уреди

Претоварени електрически инсталации

Допълнителни печки и духалки „за всеки случай“

Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината

Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение. Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.

Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент

Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.

Кои са най-често срещаните грешки:

Изливане на мазнини в мивката

Хвърляне на остатъци от храна в сифона

Пренебрегване на капещи кранове „за след празниците“

И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим. Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.