Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

П разниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване. Хладилникът работи извънредно, отоплението не спира, а водата тече повече от обикновено. Именно в тези дни се крият битови рискове, които съсипват настроението изключително ефективно.
Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се „дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което „грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те според Агенция „Фокус“:
- Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура
- Многократно претопляне на едно и също ястие
- Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно
- Смесване на сурови и готови продукти
Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с „вирус“. Простото правило е скучно, но работи „ако не си сигурен, не го ядеш“.
Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.
Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.
- Непочистени комини и уреди
- Претоварени електрически инсталации
- Допълнителни печки и духалки „за всеки случай“
- Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината
Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение. Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.
Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент
Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.
Кои са най-често срещаните грешки:
- Изливане на мазнини в мивката
- Хвърляне на остатъци от храна в сифона
- Пренебрегване на капещи кранове „за след празниците“
И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим. Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.