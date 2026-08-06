3 летни тенденции, които ще носим и през есента

Л ятото още не е казало последната си дума, но август е точният момент да изберем модели, които няма да останат в гардероба с края на сезона. На 6 август обновеният adidas магазин в Paradise Center отвори врати с нова визия и страхотни колекции за спорт и градски стил. А ако търсиш идеи какво си заслужава да добавиш към гардероба си сега, ето три тенденции, които ще останат актуални и през следващите месеци.

По-малко обем, повече характер

След няколко сезона на масивни маратонки, силуетите отново стават по-ниски, тънки и изчистени. Ретро моделите се комбинират лесно както с дънки и спортен панталон, така и с пола или лятна рокля - затова са практичен избор и за прехода към есента.

Източник: adidas

Спортно, но не само за спорт

Една от най-силните тенденции на сезона е смесването на спортни и по-елегантни елементи. Футболна фланелка с пола, спортен панталон с прилепнал топ или маратонки с по-изчистена градска визия - правилото е да не изглежда прекалено „съчетано“. Един спортен акцент е напълно достатъчен. А за още по-завършена визия – добави и любим аксесоар.

Източник: adidas

Цветът, който работи и след август

Светлосиньото, сребристото и меките неутрални нюанси са сред цветовете на сезона. Те изглеждат свежо през лятото, но се комбинират лесно и с деним, черно, сиво и по-плътни материи през есента. Най-лесният начин да ги включиш е чрез обувки или аксесоар, вместо чрез цяла визия.

Източник: adidas

Посетителите ще могат да разгледат обновения магазин на adidas и да видят най-актуалните колекции. Подробностите остават изненада, но още една добра причина да бъдеш сред първите вече е налице.

Обновеният adidas магазин в Paradise Center, ниво 1, те очаква.