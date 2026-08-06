Отнеха короната на кралица на красотата след разкрития за расистки скандал

С амо месец след като спечели короната, „Мис Северна Каролина САЩ“ бе официално лишена от титлата си поради отново появили се нейни публикация в социалните мрежи с расистко съдържание, съобщава The Post.
27-годишната Британи Болтинхаус бе детронирана в сряда, след като организаторите на конкурса проведоха „обстоен преглед на наскоро излязлата наяве информация“.
От ръководството на A-Blaize Productions, които организират конкурса „Мис Северна Каролина САЩ“, заявиха, че решението да лишат Болтинхаус от титлата е било „трудно“.
Why Was Miss North Carolina USA 2026 Dethroned? Here's What Happened#brittanyboltinhouse #missnorthcarolina #missusa2026 #celebrity #missusaorganizationhttps://t.co/EBNiS6T4s0— Susie Mccoy (@SusieM43071) August 6, 2026
„Това решение не бе взето леко“, се казва в официалното изявление на организаторите.
„То последва след подробен анализ на изплувалите данни и бе базирано на цялостната картина, както и на нашата отговорност да запазим интегритета на титлата „Мис Северна Каролина САЩ“ и ценностите на нашата организация“, става още ясно от изявлението.
„Като организация, на която е поверено да избира и подготвя жени, които да представят нашите щати на национално ниво, ние трябва да поддържаме стандартите и ценностите, които носителките на титлата се задължават да спазват, когато приемат честта да носят короната“, пишат в своята позиция организаторите.
Miss North Carolina USA 2026 Dethroned After Miss USA Organization Condemns:— Judy Graves (@JudyGra35816777) August 6, 2026
‘Racism, Homophobia, Transphobia.’
Brittany Boltinhouse has been ‘stripped’ of her Miss North Carolina USA 2026 Title just over a month after being crowned… | https://t.co/3Y2c6f5ceZ pic.twitter.com/aqmPSVPRR5
Том Бродьор, президент и главен изпълнителен директор на „Мис САЩ“, не разкри конкретното съдържание на публикациите на Болтинхаус, но подчерта, че брандът „не толерира расизъм, хомофобия, трансфобия или език, който лишава когото и да било от неговото достойнство – който и да е той“.
„Това не е политика, написана просто за прессъобщение“, заяви Бродьор.
„Това е абсолюният минимум от това какво означава да представляваш този бранд. Титлата тук не е просто украшение. Тя е позиция на доверие, дадена от организация и приета от жена, която се съгласява да поддържа определен стандарт пред обществеността. Когато този стандарт бъде нарушен, титлата не може да продължи да съществува така, сякаш нищо не се е случило“, заяви Бродьор.
•The Miss USA Organization announced Brittany Boltinhouse has been dethroned as Miss North Carolina USA 2026 just over a month after winning the title— Clippie (@von_herren) August 6, 2026
•Chairman Thom Brodeur said the decision followed what the organization described as conduct that violated its standards and…
„Това, което ни бе предоставено, не беше единичен случай. То отразяваше поведение за продължителен период от време. Ето защо се стигна до този резултат и аз заставам зад него без никакви резерви“, допълни Бродьор.
Според Бродьор, Болтинхаус се е извинила, но той отбеляза, че нейното признание „не заличава нанесената вреда и не променя крайния резултат“.
Болтинхаус, която е собственик на бизнес в Уилмингтън, е обвинена, че между 2017 и 2019 г. е написала поредица от публикации в социалните мрежи под псевдоним, съдържащи расистки обиди, съобщава изданието NCBeat. Твърди се, че тя е използвала обидната дума с „н“ няколко пъти и самите публикации я описвали като „токсична“ под потребителското име Sosa the Stallion.
Болтинхаус, която е модел с хондураско-мексикански произход, използва името „Sosa“ в социалните си мрежи. Тя беше първият модел от Хондурас, спечелил титлата „Мис Северна Каролина САЩ“.
„Има моменти в живота, които завинаги променят това кой си. Този е един от моитe“, заяви тя по-рано, отбелязвайки успеха си от 28 юни и отдавайки почит на своите родители.
„Що се отнася до мен, нося тази корона с огромна гордост. Представителството има значение и се надявам всяко малко момиче, което някога се е питало дали е достатъчно добро, да види, че мястото му е точно тук. Мамо и татко... благодаря ви, че сте основата на жената, която съм днес. Вашите жертвоприношения, вашата вяра и вашата любов изградиха характера зад тази корона. Тази корона е по-голяма от мен. Тя е за хората, които са били подценявани“, казва тя.
Болтинхаус трябваше да участва в 75-ото юбилейно издание на тридневния конкурс „Мис САЩ“, който започва на 24 август в Маями, Флорида.
Майла Хадли, която завърши като първа подгласничка в щатския конкурс, вече официално пое титлата на Болтинхаус. Тя сподели, че е трогната от поздравителните съобщения, които е получила, и е готова да представи щата Северна Каролина на националния конкурс „Мис САЩ“.