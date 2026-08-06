Свят

Отнеха короната на кралица на красотата след разкрития за расистки скандал

Само месец след победата си, „Мис Северна Каролина САЩ“ бе лишена от короната заради стари публикации под псевдоним

6 август 2026, 14:58
Отнеха короната на кралица на красотата след разкрития за расистки скандал
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С амо месец след като спечели короната, „Мис Северна Каролина САЩ“ бе официално лишена от титлата си поради отново появили се нейни публикация в социалните мрежи с расистко съдържание, съобщава The Post.

27-годишната Британи Болтинхаус бе детронирана в сряда, след като организаторите на конкурса проведоха „обстоен преглед на наскоро излязлата наяве информация“.

От ръководството на A-Blaize Productions, които организират конкурса „Мис Северна Каролина САЩ“, заявиха, че решението да лишат Болтинхаус от титлата е било „трудно“.

„Това решение не бе взето леко“, се казва в официалното изявление на организаторите.

„То последва след подробен анализ на изплувалите данни и бе базирано на цялостната картина, както и на нашата отговорност да запазим интегритета на титлата „Мис Северна Каролина САЩ“ и ценностите на нашата организация“, става още ясно от изявлението.

„Като организация, на която е поверено да избира и подготвя жени, които да представят нашите щати на национално ниво, ние трябва да поддържаме стандартите и ценностите, които носителките на титлата се задължават да спазват, когато приемат честта да носят короната“, пишат в своята позиция организаторите.

Том Бродьор, президент и главен изпълнителен директор на „Мис САЩ“, не разкри конкретното съдържание на публикациите на Болтинхаус, но подчерта, че брандът „не толерира расизъм, хомофобия, трансфобия или език, който лишава когото и да било от неговото достойнство – който и да е той“.

„Това не е политика, написана просто за прессъобщение“, заяви Бродьор.

„Това е абсолюният минимум от това какво означава да представляваш този бранд. Титлата тук не е просто украшение. Тя е позиция на доверие, дадена от организация и приета от жена, която се съгласява да поддържа определен стандарт пред обществеността. Когато този стандарт бъде нарушен, титлата не може да продължи да съществува така, сякаш нищо не се е случило“, заяви Бродьор.

„Това, което ни бе предоставено, не беше единичен случай. То отразяваше поведение за продължителен период от време. Ето защо се стигна до този резултат и аз заставам зад него без никакви резерви“, допълни Бродьор.

Според Бродьор, Болтинхаус се е извинила, но той отбеляза, че нейното признание „не заличава нанесената вреда и не променя крайния резултат“.

Болтинхаус, която е собственик на бизнес в Уилмингтън, е обвинена, че между 2017 и 2019 г. е написала поредица от публикации в социалните мрежи под псевдоним, съдържащи расистки обиди, съобщава изданието NCBeat. Твърди се, че тя е използвала обидната дума с „н“ няколко пъти и самите публикации я описвали като „токсична“ под потребителското име Sosa the Stallion.

Болтинхаус, която е модел с хондураско-мексикански произход, използва името „Sosa“ в социалните си мрежи. Тя беше първият модел от Хондурас, спечелил титлата „Мис Северна Каролина САЩ“.

„Има моменти в живота, които завинаги променят това кой си. Този е един от моитe“, заяви тя по-рано, отбелязвайки успеха си от 28 юни и отдавайки почит на своите родители.

„Що се отнася до мен, нося тази корона с огромна гордост. Представителството има значение и се надявам всяко малко момиче, което някога се е питало дали е достатъчно добро, да види, че мястото му е точно тук. Мамо и татко... благодаря ви, че сте основата на жената, която съм днес. Вашите жертвоприношения, вашата вяра и вашата любов изградиха характера зад тази корона. Тази корона е по-голяма от мен. Тя е за хората, които са били подценявани“, казва тя.

Болтинхаус трябваше да участва в 75-ото юбилейно издание на тридневния конкурс „Мис САЩ“, който започва на 24 август в Маями, Флорида.

Майла Хадли, която завърши като първа подгласничка в щатския конкурс, вече официално пое титлата на Болтинхаус. Тя сподели, че е трогната от поздравителните съобщения, които е получила, и е готова да представи щата Северна Каролина на националния конкурс „Мис САЩ“.

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