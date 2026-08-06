С енаторите от Републиканската партия в Комисията по вътрешна сигурност и правителствени въпроси гласуваха да обвинят д-р Антъни Фаучи в неуважение към Конгреса заради отказа му да свидетелства за ролята му в реакцията на правителството на САЩ на пандемията от COVID-19, предава Си Ен Ен.

Припомняме, че Фаучи отказа да отговаря на въпросите на законодателите миналата седмица, позовавайки се на Петата поправка на Конституцията на САЩ, която позволява на всеки заподозрян или свидетел да откаже да отговаря на въпроси, чиито отговори могат да го уличат в престъпление.

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Неуважението към Конгреса също е престъпление в САЩ, за което, ако бъде осъден, Фаучи може да получи присъда до една година затвор.

Председателят на републиканците Ранд Пол заяви, че ще изпрати препоръката на комисията директно до Министерството на правосъдието, заобикаляйки пълното гласуване в Сената, което вероятно ще постави под сериозно правно и политическо изпитание администрацията на Тръмп.

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Вицепрезидентът Джей Ди Ванс сега първо ще трябва да одобри заобикалянето на отдавна установени правила от страна на комисията поради конституционната му роля като председател на Сената.

След това Министерството на правосъдието ще трябва да реши дали да повдигне официални обвинения. Дори тогава има малка гаранция, че обвинението в неуважение ще бъде уважено от съда, вместо това вероятно ще започне продължителна съдебна битка относно нарушаването на правата на Фаучи, гарантирани от Петата поправка.