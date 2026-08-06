По-скъпите нощувки вдигат приходите на хотелите в Гърция

Приходите на хотелите в Гърция нарастват близо десет пъти по-бързо от броя на реализираните нощувки.

П риходите на хотелите в Гърция нарастват значително по-бързо от броя на реализираните нощувки, показват данните, представени от гръцкото издание Kathimerini.

Постъпленията на хотелските обекти се увеличават с 10,1%, докато нощувките в хотелите и организираните къмпинги отбелязват ръст от едва 1,1%.

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Разликата между двата показателя се дължи на по-високите цени на нощувките, а не на съществено увеличение на резервациите.

Данните за представянето на хотелите са от проучване на специализираната консултантска компания GBR Consulting.

Туристите се увеличават с над 20%

Общият брой на чуждестранните посетители в Гърция през първите пет месеца на 2026 г. е с 20,9% по-висок спрямо същия период на миналата година.

Приходите от международен туризъм нарастват с 25,8%, показват данните на Банката на Гърция.

За периода януари – май страната е посрещнала 8,6 млн. чуждестранни посетители, а приходите от тях достигат 5,32 млрд. евро. Средният разход на едно пътуване се увеличава с 4,5% до 595 евро.

Защо ръстът не се пренася към хотелите

Увеличението на туристите не води до същия ръст на нощувките в хотелите и организираните къмпинги.

Kathimerini посочва две причини. Посетителите, особено тези от съседните държави, все по-често отсядат при приятели и роднини.

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Едновременно с това продължава разширяването на краткосрочните наеми, въпреки усилията на гръцкото правителство да регулира този пазар.

Хотелите не губят приходи – постъпленията им нарастват с 10,1%, въпреки ограниченото увеличение на нощувките. Натискът обаче се усеща от хората, които търсят жилища под дългосрочен наем, отбелязва гръцкото издание.