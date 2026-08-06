Испански изтребители ще пазят небето на България

В оенновъздушните сили на Република България, Румъния и Кралство Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на алианса.

Споразумението е подписано на основание чл. 12 от Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния от 2021 г. и създава възможност за включване в презгранични операции по Air Policing от дежурни изтребители на трета държава, в конкретния случай това е Кралство Испания.

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В рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) декларираните сили на Кралство Испания ще могат да изпълняват задачи по въздушно патрулиране във въздушното пространство на Румъния, където са разположени към момента, и в българското въздушно пространство при необходимост.

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Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса, за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от Източния фланг. То допринася за задълбочаване на сътрудничеството в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана между съюзниците и за повишаване на способностите за колективна отбрана.