Борисов за контрола на цените: Всички без ГЕРБ искаха безвремие

В сички политически сили в страната, с изключение на ГЕРБ, са искали да се стигне до безвремие точно в ключовия момент, когато България предстои да влезе в еврозоната. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Кюстендил.

Той посети града заради провеждането на Националната академия „Нови умове“ – инициатива, която партията организира с цел да открие млади лидери, притежаващи нужния потенциал да движат България напред в бъдещето.

Изпуснатият контрол върху държавата и цените

Според Борисов в условията на настоящото безвремие държавната администрация е спряла да работи, „ослушва се“ и в резултат на това управляващите са изпуснали контрола върху цените. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че липсата на проверки е довела до блокиране на работата на държавата.

„Аз затова предупреждавах и казвах – изчакайте да влезем в еврозоната, да направим план и да подадем оставка през януари или март, като през това време да се подготви всичко и контролът върху държавата да бъде запазен, за да не скочат цените“, припомни Борисов.

Той бе категоричен, че в момента абсолютно всички „берат плодовете на своята глупост“. По думите му настоящите управляващи ще продължат да се оправдават още около месец, но „оправданията вече свършиха“.

Борисов отправи критики към поведението на властта, отбелязвайки, че те се държат „като президентска институция“ – единствено критикуват и непрекъснато търсят извинения за неуспехите си.

„Единствен се справя там господин Копринков, защото им подрежда структурите на партитата така, както трябва, и който го подценява, много греши“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Новите кадри на ГЕРБ и подготовката за управление

Бойко Борисов разясни, че в момента неговата партия също активно гради и развива структурите си. Стратегията на ГЕРБ залага на успешна симбиоза между натрупания опит на по-старите членове и дръзновението на младите хора, които са доказани специалисти в различни сфери.

Подобни младежки обучения и академии предстои да се проведат и в градовете Сливен и Ловеч, като плановете са те да приключат окончателно до провеждането на партийния конгрес. Борисов подчерта, че целта на тези формати е изграждането на подготвени кадри за изпълнителната власт.

„Като дойде време да управлява ГЕРБ, нашите нови министри да не се оправдават, че не знаят и не могат, нито пък с техните предшественици“, декларира партийният лидер.

От финансов отличник към наказателна процедура

Борисов направи остър паралел между финансовото състояние на страната по време на неговите мандати и настоящата ситуация, като алармира, че от отличник във финансовата сфера България вече е изпаднала в реална наказателна процедура.

„Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва. Неслучайно цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България“, върна се назад във времето Борисов.

Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ са били разплатени над 60 милиарда лева, а страната е била сочена за пример в Европейския съюз с рекордно ниво от над 99,8% усвоени еврофондове. За съжаление, според него, сега държавата е влязла в наказателна процедура още през първия месец на новото управление.

Борисов направи сравнение и между сегашната позиция на партия „Прогресивна България“ и минал етап, в който ГЕРБ е била в идентична ситуация. По думите му тогава неговият екип е успял още през първата година да затегне коланите, да изчисти натрупаните дефицити и да изведе страната на финансов излишък. Лидерът на ГЕРБ подчерта дебело, че това е постигнато в условията на най-тежката финансова и икономическа криза в световен мащаб.

„Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, заключи Бойко Борисов, допълвайки, че веднага след това правителствата му успешно са превели страната и през последвалите мигрантска и ковид кризи.