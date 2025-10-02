България

2 октомври 2025, 10:18
Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната
Източник: БТА

В ажно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната. Ако има тема, която трябва толкова много да ни тревожи, че да разваля съня ни, това е войната. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията.

"Когато някой не му харесва, той го спира, а службите трябва да работят. Така Бойко Борисов отговори на въпрос как ще гласува ГЕРБ по законопроектите, "с които се отнема правото на президента да посочва ръководители на службите за сигурност". Що се касае за неговите квоти, осъмваме с неговото еднолично решение, каза още лидерът на ГЕРБ 

В дневния ред на депутатите са два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Със законопроектите се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. 

"Месеци наред службите стоят "обезглавени", коментира Борисов.

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Според него държавният глава действа като едноличен господар.

Борисов заяви, че е бил обвинявал, че е пазел назначените от Радев ръководители на служби. "Деньо Денев е оттогава, Тонев е оттогава, "Военното разузнаване" е оттогава, от негови назначения", посочи той. Ще препоръчам на групата на ГЕРБ да гласува тези хора да останат, заяви Борисов. 

Борисов каза още, че трябва да се говори за успеха, свързан с решението на  Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за прекратяване на Механизма за сътрудничество и проверка. "Трябваше да дойде това управление, от тази група от партии, за да падне и този механизъм", коментира лидерът на ГЕРБ. 

Източник: Борислава Бибиновска, Николай Трифонов/БТА    
Борисов служби за сигурност война
