Заплаха за Балканите? ЕП посочи режима на Вучич като източник на нестабилност

Р ежимът на сръбския президент Александър Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона. Това каза докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

„Вътрешната ситуация в Сърбия става все по-лоша, защото режимът засилва репресиите, назначава изключително лоялни хора в медиите, армията и полицията“, каза Тонино Пицула пред хърватската телевизия N1. Според него налице е „шизофренна ситуация, при която Вучич търси пари от Европейския съюз и едновременно го демонизира“.

„Брюксел трябва да прекрати това и да промени както наратива, така и политиката на угодничество към Вучич“, подчерта докладчикът на Европейския парламент за Сърбия

Пицула добави, че може да изглежда, че натискът на ЕС върху режима в Белград не е толкова силен и постоянен, както преди няколко месеца по време на протестите, но това впечатление може да бъде подвеждащо.

„Това е време, в което несигурността в Сърбия ще нараства с приближаването на изборите, за които не знаем кога и как ще се проведат“, каза Пицула и поясни, че „ЕС греши, като прилага няколко аршина към автократите и диктаторите“, сред които включи и Александър Вучич.

„В този случай става дума за държава, която преговаря за членство – не можем да имаме различни стандарти за тези, които са автократи и диктатори. Готови сме да осъдим Путин за Украйна, но сме по-снизходителни към Нетаняху и Вучич“, подчерта Пицула. Според него „пътят на Сърбия към ЕС е осеян с още много въпросителни“.

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич веднага коментира интервюто на докладчика на Европейския парламент. „Пицула иска стабилно слаба и послушно добра Сърбия, тоест смяна на властта, която в момента води просръбска политика“, каза тя и добави: „Пицула вече не знае какво да прави със себе си от омраза към Александър Вучич и Сърбия“.