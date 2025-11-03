България

Кола блъсна 4-годишно дете в Петрич

Инцидентът е станал в района на гробищния парк в града

3 ноември 2025, 12:21
Кола блъсна 4-годишно дете в Петрич
Източник: БТА

Д ете на 4 години е било блъснато от кола в Петрич, информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал в неделя около 10:40 часа в района на гробищния парк в град Петрич.

Лек автомобил, шофиран от 35-годишна жена от София, е блъснал 4-годишното момче, което по данни на полицията е изскочило пред автомобила. То е пострадало с охлузна рана и след извършен медицински преглед е освободено за домашно лечение.

На жената, шофирала автомобила, е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова    
петрич дете кола катастрофа
