Свят

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано

8 септември 2025, 15:01
Руски дрон порази ТЕЦ край Киев
Източник: iStock

Р уски дрон порази топлоелектрическа централа в района на Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА.

"Врагът много добре знае, че атакува цивилна инфраструктура", пише в публикувано в "Телеграм" изявление на украинското министерство на енергетиката. "Целта е очевидна – да се създадат още повече трудности на мирното население на Украйна, да останат без ток и отопление украински домове, болници, детски градини и училища", добавя министерството. В текста не се посочва коя е атакуваната централа, но според някои украински военни анализатори става въпрос за Триполската топлоелектрическа централа, която се намира на брега на река Днепър, южно от Киев.

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано.

Украински дрон удари руска електрическа подстанция

Триполската топлоелектрическа централа не за първи път става мишена на руската армия. 

Междувременно прокуратурата в украинския град Краматорск заяви, че при руски въздушни удари, нанесени през последната нощ, са убити най-малко двама души.

По данни на украинските военновъздушни сили снощи руската армия е атакувала Украйна със 142 дрона, 112 от които са били прехванати. 

В нощта срещу неделя Русия предприе най-масираното нападение с дронове от началото на войната. Тогава към Украйна полетяха над 800 безпилотни летателни апарата, като за първи път бе поразена и основната сграда на украинското правителство. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Дронове Киевска област Топлоелектрическа централа Цивилна инфраструктура Електроподаване Отопление Триполска ТЕЦ Война в Украйна Въздушни удари Жертви
Последвайте ни

По темата

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 20 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 17 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 16 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 19 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Свят Преди 1 час

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

България Преди 2 часа

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 3 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 4 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

<p>&quot;Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена&quot;</p>

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Свят Преди 4 часа

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия, каза той

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 5 часа

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 6 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

България Преди 6 часа

Извършителите избягали от мястото на инцидента

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 6 часа

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Свят Преди 6 часа

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

България Преди 6 часа

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България Преди 7 часа

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

България Преди 7 часа

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Любопитно Преди 7 часа

Ето кога ще бъде следващото лунно затъмнение

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 8 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Каква си ти според черния хороскоп на елините?

Edna.bg

"Никоя жена не получава оргазъм от търкане на кухненския под": брилянтни цитати за секса от 20 велики жени

Edna.bg

Александър Василев: Аз и Иван даваме добро начало, дано и други ни последват, мъжкият тенис е различна почва

Gong.bg

Спрягат Станимир Стоилов за националния отбор на Казахстан

Gong.bg

Александър Василев на родна земя: Мъжкият тенис е различен, там ме очаква нещо ново

Nova.bg

Жертви и десетки ранени при стрелба в Йерусалим

Nova.bg