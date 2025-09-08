България

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

8 септември 2025, 09:05
Т ри камиона с турска регистрация са профучали със скорост от около 120 километра в час по трасето от Враца до София, по-който ограничението е 80 километра в час. По думите на свидетели това е станало въпреки многократни сигнали, подадени на телефон 112. Тировете са  изпреварвали рисково и създавали реална опасност за останалите участници в движението.

Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пътя. В ефира на NOVA. той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия. 

"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни той. 

По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на „Пътна полиция“.

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.

Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива -  на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред. 

„За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов. 

Източник: NOVA    
Турски камиони Опасно шофиране Превишена скорост Пътна полиция Сигнали 112 Пътна безопасност Росен Евтимов Нарушения на пътя Враца София Агресивно шофиране
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
