Нов ценови връх: Биткойнът поскъпна до 106 000 долара

Б иткойн достигна нов рекорден връх. Най-голямата криптовалута в света за кратко надхвърли 106 000 щатски долара в търговията в Азия в понеделник сутринта, съобщи Си Ен Ен.

Цената на криптовалутата се повиши с повече от 50% след победата на Доналд Тръмп на изборите на 5 ноември.

Бъдещата администрация на Тръмп се смята за много по-благосклонна към криптовалутите, отколкото тази на Джо Байдън.

Bitcoin price hits new record



The largest crypto token rose more than 3% at one point on Monday in Asia to an unprecedented $106,493 (R1.9 million), exceeding its previous peak from 5 December. https://t.co/OqUrWqOZDd