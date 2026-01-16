България

Безработицата в България през декември остава ниска

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, преподаватели, персонал в сферата на персоналните услуги и други

16 януари 2026, 09:46
Безработицата в България през декември остава ниска
Източник: iStock

Б езработицата за декември остава на ниско ниво – 5,19%, при намаление с 0,04 процентни пункта спрямо същия месец през 2024 г., посочиха от Агенцията по заетостта.

В края на месеца регистрираните безработни лица са 147 059 души, като броят им остава под 150 000 за втора поредна година в края на декември.

В резултат на активното посредничество на бюрата по труда, през декември 8839 безработни лица са започнали работа, а допълнително 745 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация, съобщиха още от Агенцията. Така общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, достига 9584 души.

През отчетния период над 2870 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

През декември 1294 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост, сред които хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. 909 от тях са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца са издадени над 7200 ваучера за обучение на безработни и заети лица.

От страна на бизнеса през декември са заявени 4086 свободни работни места на първичния пазар на труда, се посочва в съобщението. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, образованието, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в строителството.

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, преподаватели, персонал в сферата на персоналните услуги, оператори на машини и съоръжения, чистачи и помощници, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, стопански и административни служители, заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, работници по събиране на отпадъци, както и металурзи, машиностроители и занаятчии.

Безработицата за ноември миналата година също е била на ниско ниво – 5,14%, съобщиха тогава от  Агенцията по заетостта. Намалението е с 0,02 процентни пункта спрямо същия месец на 2024 година. Регистрираните безработни в края на месеца са 145 818 души.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Безработица Агенция по заетостта Пазар на труда Заетост Свободни работни места Бюра по труда Обучения Уязвими групи Професии Субсидирана заетост
