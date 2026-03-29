Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

29 март 2026, 13:03
Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско
Източник: БАБХ

Б лизо 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Нарушенията са установени при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса „Марица“ между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.

Затвориха месокомбинат заради старо месо

В предприятието инспекторите са открили месни продукти с изтекъл срок на годност, върнати от търговската мрежа, както и несъответствия и неясноти в документацията за движението на храните.

Установено е също, че на място се извършват дейности по размразяване, транжиране, преопаковане и повторно замразяване на месо за външна фирма без сключен договор. По данни на БАБХ информацията за произхода се прехвърля върху нови етикети, а срокът на годност се определя след повторното замразяване, което е недопустимо.

Откриха близо 60 тона храни с неясен произход или с изтекъл срок на годност

Нарушения са констатирани и в хладилните бази, наети от същата фирма. В тях са открити и поставени под забрана над 15 тона суровини от животински и неживотински произход без необходимата технологична документация и проследимост. В една от камерите са съхранявани 1512 кг храни с изтекъл срок на годност, като помещението е запечатано.

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана

В друг склад инспекторите са установили над 3 тона осолена сланина без доказателства за спазен технологичен процес, както и около 1 тон осолено месо, съхранявано в дървени съдове, които не позволяват ефективно почистване и дезинфекция.

Още при първоначалните проверки е констатирана и лоша хигиена – замърсени повърхности, компрометирани подове и стени и недостатъчно уплътнение на помещенията. Открити са и храни без етикети и идентификационна маркировка, както и несъответствия в отчетността за странични животински продукти.

Агенцията по храните открила 100 т негодна храна за месец

Проверките по случая продължават, като предстоят допълнителни административни мерки и анализ на документацията.

Акцията е част от съвместната инициатива „Чиста храна“, обявена през март от Министерството на земеделието и храните, БАБХ и МВР. На пресконференция, проведена в петък в София, служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки.

Източник: Мартин Леков, БТА    
Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

Парламентарни избори Преди 57 минути

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

България Преди 1 час

За да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Свят Преди 3 часа

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

България Преди 3 часа

"В несигурен свят съюзниците са ключови за стабилността и независимостта", посочи премиерът

<p>ППС с предупреждение към планинарите</p>

Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

България Преди 4 часа

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Свят Преди 4 часа

Противовъздушните системи са прехванали ракети и дронове, има ранени и щети по индустриални обекти

Откриха изридрвания 82-годишен мъж от Шумен

Откриха изридрвания 82-годишен мъж от Шумен

България Преди 4 часа

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Любопитно Преди 5 часа

Досега никой не ги е наблюдавал директно

<p>Имен ден днес празнуват мъжете с тези имена</p>

Петата неделя на Великия пост е днес, честваме и паметта на виден светец

Любопитно Преди 5 часа

Свети Марк, Аретусийски епископ, живял в трети век

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Свят Преди 5 часа

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

<p>САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран?</p>

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

Свят Преди 6 часа

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Любопитно Преди 6 часа

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Свят Преди 6 часа

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Свят Преди 6 часа

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Любопитно Преди 6 часа

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

След ареста: Бритни Спиърс се появи със сина си, но видео разтревожи феновете

Edna.bg

Час напред и по-малко сън: Трикове за бързо свикване

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Фарул, състави

Gong.bg

Стилияна Николова продължава със силното си представяне в София (видео)

Gong.bg

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци. Извърших го в интерес на обществото

Nova.bg

Правителството преговаря с ЕК за допълнителна подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор

Nova.bg