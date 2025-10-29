Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Вицепремиерът потвърди, че на днешното правителствено заседание е приет Проектът на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който бе залегнал в дневния ред на заседанието.

"Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността", заяви министър Караджов.

Той припомни, че законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които, по думите на Караджов, са показали липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения.

"С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса", увери вицепремиерът Гроздан Караджов.

В новия закон са заложени редица конкретни изисквания:

Регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма – без регистрация няма право на дейност

Задължителна застраховка „Злополука“ за всеки посетител

Ежедневни проверки на съоръженията и видими правила за безопасност на всеки обект

Назначаване на отговорно лице за безопасността на всяка атракция и план за безопасност.

Придружител за деца под 14 години

Контрол от акредитирани органи и държавни институции

Контролът ще се осъществява от различни институции според вида на атракциона"

Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните

Морска администрация за водните

Общините за сухопътните

Комисията за защита на потребителите ще следи за правата на ползвателите

За да се осигури ефективна система за контрол, законопроектът предвижда промени в няколко ключови нормативни акта:

в Кодекса за застраховането – въвежда се нов вид задължителна застраховка „Злополука“

в Кодекса за търговското корабоплаване – уточняват се функциите на Морска администрация

в Закона за гражданското въздухоплаване – ще се приеме наредба за безопасност на въздушните атракции

в Закона за автомобилните превози – ще се уредят изискванията към атракционните превози с МПС, като туристически влакчета и атракционни автомобил

"Законът няма да натоварва държавния бюджет, а ще се самофинансира чрез лицензионни и контролни такси", уточни Караджов.

Очакваният ефект, по думите му, е създаването на национална система за безопасност, която ще намали риска от инциденти, ще повиши доверието на туристите и ще улесни работата на контролните органи.

Плавен преход и срок за въвеждане:

След приемането му от Народното събрание, ще бъде даден шестмесечен срок за адаптация на всички действащи атракциони.

"Нашата надежда е до началото на активния летен сезон да имаме сигурността и защитата на новия закон", каза министърът.

Отговорност при инциденти:

По повод въпроса за инцидента в Несебър и вината на служители, а не на собствениците, Караджов бе категоричен, че новият закон ясно дефинира отговорността.

"За първи път ясно привързваме атракционните дейности към Наказателния кодекс – член 123. При инцидент отговорност ще носят лицата, които отговарят за безопасността, както и управителят, ако не е спазил изискванията", заяви министърът.

Той даде пример: "Ако някой е допуснал щупена катарама или неизправно съоръжение, или е позволил ползването на износено оборудване – той ще носи наказателна и имуществена отговорност".

Освен това и контролните органи, както държавните, така и акредитираните независими инспектори, ще носят административна и имуществена отговорност, ако не изпълнят задълженията си.

"Както при асансьорите, ще има акредитирани фирми, които чрез договор ще гарантират безопасното функциониране на съоръженията", поясни Караджов.

След приемането му от Министерския съвет предстои законопроектът да бъде разгледан от Народното събрание. Предвиден е и шестмесечен срок, в който всички действащи атракциони да приведат дейността си съобразно новите изисквания.

Гроздан Караджов изрази надежда новите правила да влязат в сила преди началото на следващия активен летен сезон.